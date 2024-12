Il Napoli affonda il colpo: 40 milioni per il nuovo esterno di Conte

Ad annunciare il colpo del Napoli, per ben 40 milioni, è Tuttosport che ha svelato la situazione interna agli azzurri.

Un affondo vero e proprio svelato dal quotidiano piemontese, con gli azzurri che si sarebbero convinti sul grande colpo da piazzare per far felice Antonio Conte, nel progetto biennale o triennale che è legato agli accordi contrattuali stipulati con De Laurentiis.

I rapporti col patron azzurro sono splendidi, al contrario di quel che furono con uno dei predecessori nel nome di Rudi Garcia, che ha sbottato nei giorni scorsi raccontando tutta la sua verità. Ma Antonio Conte, va detto, è stato veramente accontentato su tutto. E lo sarà anche nella prossima sessione di calciomercato, tant’è che il Napoli ha già stanziato così tanti soldi per l’esterno che ha chiesto, in collaborazione con Giovanni Manna, lo stesso tecnico salentino.

Calciomercato Napoli: il colpo da 40 milioni per Conte

La richiesta di Antonio Conte per completare la rosa del Napoli, potendo competere per il presente e per il futuro del club azzurro, porta inevitabilmente ai colpi importanti per l’economia azzurra.

Chiaro è che il Napoli si libererà di qualcuno tra gli elementi importanti e in uscita dal club partenopeo, per potersi finanziare un colpo di tale portata. Basti pensare ai cartellini di Raspadori e non solo, considerando pure le cifre che incasserà con Osimhen, specie se dovesse partire con la clausola rescissoria da 81 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese, il Napoli metterebbe le mani sul cartellino di Dorgu, ma soltanto a fine stagione. Il colpo dal Lecce è per 40 milioni di euro e gli azzurri starebbero lavorando per prenderlo a luglio.

Ultime Napoli: quando arriva il colpo da 40 milioni

Come fa sapere la stesa fonte, è quasi impossibile che a gennaio parti lo stesso Dorgu dal Lecce, con l’obiettivo dei salentini ben chiaro: salvarsi. La salvezza, con la possibilità di rifinanziarsi attraverso una cessione importante come quella dell’esterno danese che, andando al Napoli, permetterebbe al Lecce di percepire una cifra di 40 milioni, da poter investire per tutto l’organico da rimodellare.

Scambio di favori col Lecce: il Napoli pensa alla cessione

Uno scambio di favori col Lecce, permetterebbe al Napoli di prendere una corsia preferenziale, in merito all’affare Dorgu. Il Lecce ha bisogno di un nuovo centrale di difesa, così come un nuovo esterno offensivo. E allora nei nomi di Juan Jesus e Zerbin, la possibilità di ammorbidire quelle che sono le richieste sui 40 milioni futuri da spendere per il cartellino di Patrick Dorgu.