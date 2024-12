Calciomercato Napoli: affare in chiusura, arriva la svolta

Un altro acquisto per il Napoli. Ecco le ultimissime in merito all’addio del giocatore, che libera spazio in rosa per un altro colpo: ecco quale.

Importanti novità di mercato sul futuro del giocatore, che è finito ai margini del progetto Napoli. Intreccio di mercato con un’altra società italiana che ha deciso di puntare con forza sul centrocampista azzurro.

Questa volta l’affare può andare in porto con Manna intenzionato a chiudere la trattativa che consentirà di poter portare a Napoli un altro calciatore, ecco tutti i dettagli.

Gennaio è alle porte e i club si stanno preparando per il consueto calciomercato invernale.

C’è grande attesa in casa Napoli, con la società che è pronta a formalizzare l’acquisto di un difensore centrale che può arrivare subito dopo la partenza di un calciatore.

In lista di sbarco ci sono diversi elementi, che non rientrano nei piani di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: ecco chi stanno vendendo

Si intensificano i contatti con il Napoli che questa volta intende chiudere l’affare per portare in azzurro un altro calciatore. Nel mirino c’è un difensore che dovrà rimpiazzare Buongiorno, indisponibile per le prossime partite di campionato.

Prima di acquistare, la società dovrà muovere qualcosa in uscita.

C’è un problema numerico per gli azzurri, che hanno già completa la lista dei giocatori per la Serie A. Ecco perché, prima di procedere all’acquisto di nuovi giocatori, Manna deve sbloccare alcune trattative in uscita. Tra queste c’è anche quella relativa al futuro del centrocampista, che non rientra nei piani di Antonio Conte.

Con la partenza di Folorunsho può arrivare un altro acquisto in difesa. Ma quale squadre italiana sta per chiudere l’acquisto del centrocampista del Napoli?

Via da Napoli, su Folorunsho Fiorentina e Torino

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione riguardo il possibile colpo da parte del ds Pradé, a lavoro per portare alla Fiorentina Michael Folorunsho.

Il calciatore ha una valutazione di 10-12 milioni di euro, nell’affare potrebbe rientrare anche Biraghi che è un altro calciatore che interessa al Napoli soprattutto se dovesse partire Spinazzola.

Occhio, però, anche all’ipotesi Torino per Folorunsho, che è in cerca di una squadra che possa dargli maggiore spazio visto che in questa prima parte di stagione ha giocato pochissimo nulla con la maglia del Napoli.