“Chiesa al Napoli”, è arrivato l’annuncio per gennaio: formula inedita

Federico Chiesa è uno dei calciatori che il Napoli sta seguendo per il calciomercato di gennaio: l’ex Juventus è pronto a tornare in Serie A.

Le qualità di Federico Chiesa sono note a tutti ma con il Liverpool non è minimamente riuscito a incidere, per sfortuna e perché non ha quasi mai avuto modo di dimostrare il suo talento. In estate era andato in terra inglese per cercare fortuna e ritrovare la serenità che evidentemente mancava alla Juventus nell’ultimo periodo. Ma i continui infortuni e una condizione fisica non ottimale non gli hanno permesso di imporsi con il Liverpool di Arne Slot.

A gennaio Chiesa può già lasciare il Liverpool e può tornare subito in Serie A per provare a trovare continuità nel gioco e nel minutaggio e ora si apre la pista Napoli.

Calciomercato Napoli: Manna lavora per Chiesa

Il Napoli sta cercando rinforzi da regalare ad Antonio Conte per avere una rosa ancora più profonda e qualitativamente migliore, per poter sperare in grande fino al termine della stagione. Ci sono obiettivi e traguardi molto importanti che oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, Antonio Conte ha sottolineato con grande forza.

Il Napoli vuole essere competitivo fino alla fine della stagione e per questo Manna è già al lavoro per portare nomi importanti nelle fila di Antonio Conte per gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Napoli sonda il colpo Federico Chiesa: il calciatore italiano è pronto a tornare in Serie A dopo la parentesi negativa al Liverpool.

Napoli su Chiesa: sì al prestito, le ultime

Federico Chiesa è stato acquistato in estate dal Liverpool per 12 milioni di euro, una cifra davvero irrisoria se si pensa al valore altissimo che il calciatore aveva pochi anni fa, prima della rottura del crociato che gli è costata un anno di recupero e soprattutto una debolezza fisica che ancora oggi si porta dietro come un macigno.

Secondo quanto riferisce FootMercato, Chiesa apre all’addio immediato al Liverpool e il Napoli è interessato. Gli azzurri sono pronti a ingaggiarlo in prestito fino alla fine della stagione, ma poi l’obiettivo è poterlo acqusitare a titolo definitivo in estate.

Manna lavora al prestito di Chiesa con obbligo di riscatto in caso di Scudetto per il Napoli, quindi una formula che potrebbe essere accettata anche dal Liverpool ma che lascia aperta una porta per il mancato riscatto se Chiesa non dovesse rendere come Conte vorrebbe.

Chiesa-Napoli: ci sono anche Milan e Inter

Il Napoli segue con molto interesse Federico Chiesa non è l’unica squadra interessata al calciatore italiano. Ha poche chance per riprendersi la scena del calcio europeo e vuole provare a farlo in Italia perché ormai è chiaro che con Arne Slot non ci sono troppe affinità e il tecinco olandese non intende puntarci.

Su Chiesa non c’è solo il Napoli ma anche Milan e Inter che hanno mostrato interesse per il calciatore ex Juventus che potrebbe essere un’arma importantissima per il prosieguo della stagione e anche per il futuro.