Conte si “schiera” contro i tifosi: fa fuori un big del Napoli

Antonio Conte vuole concludere al meglio il 2024 del Napoli con una vittoria contro il Venezia: fa fuori il top player degli azzurri.

Il Napoli vuole restare attaccato al treno delle prime della classe e vuole anche provare a superare l’Atalanta in classifica vincendo contro il Venezia e sperando in una sconfitta della Dea all’Olimpico contro la Lazio. Il lavoro di Conte è già molto importante, ma c’è ancora tanto da fare per riuscire a sognare in grande anche per il futuro che l’allenatore sta provando a costruire con molta lucidità.

La partita contro il Venezia sarà l’ultima del 2024 e non potrà essere sbagliata perché va mandato un ulteriore segnale alle altre big del nostro campionato che hanno obiettivi molto simili a quelli degli azzurri.

Napoli, Conte ha pronto un grande camnbiamento

Il futuro del Napoli passa dalla sfida contro il Venezia, fondamentale per sperare di continuare a vivere settimane da protagonisti assoluti sia in Serie A che pensando a un futuro in Champions League. Conte sta aspettando anche le prime mosse dal calciomercato di gennaio ma intanto sta studiando nuove ipotesi di formazione che non sono piacute ai tifosi.

Nelle ultime settimane ci sono stati vari infortuni per il Napoli che non hanno fatto dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte che ora vuole una rosa sempre più profonda per riuscire a gestire al emgio il futuro.

Secondo le ultime notizie, Conte potrebbe optare per una scelta inedita contro il Venezia: e i tifosi sono già in rivolta perché non hanno digerito la notizia.

Politano recupera per il Venezia: Conte fa fuori Kvaratskhelia?

Le 48 ore antecedenti Napoli-Venezia sono state caratterizzate da un problema fisico per Matteo Politano che non si era allenato nella giornata di ieri per uno stato influenzale che aveva lasciato immaginare che Conte scegliesse la coppia Neres-Kvaratskhelia ai fianchi di Romelu Lukaku.

“Ieri Matteo ha avuto un problema intestinale, oggi si è allenato e valuteremo attentamente“, ha annunciato Antonio Conte in conferenza stampa, lasciando intendere che il calciatore italiano prenderà il suo posto sulla fascia destra e che a sinistra, quindi, è vivo il ballottaggio tra Neres e Kvaratskhelia.

Ma secondo quanto riferisce Repubblica, il ritorno in campo da titolare di Politano porterà Conte a far fuori dai titolari Khvicha Kvaratskhelia perNapoli-Venezia.

Kvaratskhelia out per Napoli-Venezia: caos tra i tifosi

I tifosi del Napoli ora sono spaccati in due: c’è chi vorrebbe Kvaratskhelia sempre titolare e chi, invece, vorrebbe Neres titolare con il georgiano in panchina perché vedono il brasiliano molto più pimpante in questo segmento della stagione.

“Fino ad ora abbiamo visto sempre dall’inizio Matteo con Khvicha, nelle ultime due Matteo con David, prima o poi vedrete anche David con Khvicha“, ha terminato Conte in conferenza, annunciando grandi cambiamenti in attacco nelle prossime settimane, grazie alla grande concorrenza.