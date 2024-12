Infortunio e allarme Conte: si teme il peggio, scelte obbligate

Chiarirà tutto in conferenza stampa Antonio Conte, in merito al problema sull’infortunio emerso e rivelato in mattinata.

Rifinitura e poi convocazioni per Napoli-Venezia, col Napoli che teme il peggio per quanto riguarda le condizioni di uno dei fedelissimi di Antonio Conte e sul quale, l’ambiente partenopeo, rischia di doverne fare a meno.

Oltre al problema per Buongiorno, teme Conte, di dover fronteggiare un’altra questione su un infortunio interno al Napoli e con la preoccupazione di perdere uno dei suoi calciatori titolari in vista dell’impegno contro il Venezia e non solo, visto il periodo di impegni importantissimi tra Fiorentina, Juventus e Atalanta di gennaio. In attesa di mercato, che il Napoli farà sicuramente in entrata, occhio alla situazione infortuni in casa azzurra.

Problema Napoli, c’è un altro infortunio: le condizioni

Il problema venuto fuori in casa Napoli verrà analizzato nel corso della conferenza stampa che si terrà quest’oggi a Castel Volturno dove, al centro tecnico prenderà voce Antonio Conte per svelare le condizioni del suo calciatore e anticipare quelle che sono le possibili scelte di formazione.

Per quanto riguarda il calciatore che non si è allenato, la preoccupazione di Conte è quella di non avere la copertura che chiede alla squadra, senza infatti il calciatore che è stato fino a questo momento uno degli intoccabili della sua formazione.

Per Matteo Politano l’infortunio sarebbe legato ad uno stato influenzale e non infortunio di campo. Potrebbe essere considerato un indisponibile per la sfida contro il Venezia e questo preoccupa, non poco, Antonio Conte. Il motivo è legato alla sua posizione di campo, nell’importanza che ha nel suo undici titolare.

Kvara in panchina? Chi gioca, le ultime

Kvara era tra i possibili panchinari di questa sfida che ci sarà contro il Venezia, ma le cose cambiano adesso che Politano si è fermato per il problema raccontato da La Repubblica. Pertanto, lo stesso problema per Politano, andrebbe a favore di Kvaratskhelia che potrebbe a quel punto comporre il tridente assieme a Lukaku e Neres, dopo quanto di straordinario si è visto sul brasiliano nella sfida giocata contro l’Udinese.

Scelte obbligate dopo l’infortunio: soluzione possibile nell’immediato

Le scelte dunque, quelle per Napoli-Venezia di questa domenica, rischiano di essere obbligate per Antonio Conte. Il problema di Politano vedrà, nel corso di questa giornata, la notizia in merito al possibile mancato impiego se non addirittura alla mancata convocazione. E senza Politano, il Napoli sarà a trazione offensiva. In Coppa Italia, l’esperimento Zerbin, è ampiamente fallito. E allora senza quella copertura di Politano, il Napoli schiererebbe Neres sulla destra e Kvara a sinistra, con il possibile inserimento di Mazzocchi per “difendere” qualora il Napoli ne avrà bisogno. Di seguito, le probabili formazioni e senza Politano, possibile assente all’ultimo, di Napoli-Venezia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Venezia (3-5-2): F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.