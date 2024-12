Napoli, intreccio per Retegui: l’affare si può chiudere subito

È dall’estero che svelano quello che è l’intreccio per il Napoli che, a sorpresa, porterebbe al grande colpo Retegui.

In questo momento si è fermato per infortunio a causa di quanto successo nel corso di Atalanta-Empoli e con il problema al retto femorale che ha portato il calciatore a saltare quello che sarà l’impegno di questa sera contro la Lazio, oltre alla Supercoppa che si gioca tra il 3 e il 6 giugno per chi approderà in finale.

Ma Retegui è tra i migliori centravanti della Serie A, tanto da essere considerato rimpianto di diverse squadre, tra le quali anche il Napoli, che ha scelto Lukaku nella scorsa estate.

Retegui, l’affare riguarda il Napoli: intreccio e sorpresa di mercato

La scelta del Napoli ha portato a Lukaku e non a Retegui, così come quella di diversi club italiani. C’è chi a puntato Morata, chi alla permanenza di Vlahovic. Poi c’è stata l’Atalanta che, dopo l’infortunio di Scamacca, ha scelto di correre ai ripari con una straordinaria operazione dal Genoa.

Probabilmente nessuno si aspettava che l’italo-argentino potesse trovare un’annata a questi livelli dopo quanto fatto al Genoa dove anche calciatori come Piatek, che avevano ben figurato per i gol trovati ai Grifoni, si sono poi smarriti una volta che hanno compiuto il grande salto. Ma sul Chapita le cose sembrano un tantino diverse, tant’è che Spalletti spera di potersi essere assicurato l’attaccante della sua gestione, nella generazione attuale dell’Italia che fa fatica e non poco a trovarsi un vero e proprio bomber, come sta risultando essere ad oggi lo stesso Retegui, che ha ancora molto da dimostrare, ovviamente.

L’attaccante della Dea piace in Inghilterra ed è a causa del Napoli che potrebbe partire l’assalto per Mateo Retegui. Un obiettivo del Napoli in attacco, infatti, spingerebbe l’Aston Villa a sostituire il suo bomber con il Chapita.

Un attaccante scalcia l’altro: c’entra il Napoli sulla questione Retegui

C’entra il Napoli sulla possibilità di vedere Retegui all’Aston Villa, in Premier League, come spiegano da CaughtOffside. Dall’Inghilterra la rivelazione sul sostituto di Duran, centravanti che il Napoli sta cercando di valutare come sostituto di Lukaku qualora, per il belga, questa attuale e al Napoli possa diventare la sua unica stagione ai piedi del Vesuvio.

Ultime su Retegui: le cifre sulla cessione dall’Atalanta

La Dea in ogni caso è consapevole di avere in casa uno dei migliori centravanti del campionato. L’Aston Villa o chi vorrà Retegui, dovrà sborsare una cifra che tocca almeno i 50-60 milioni di euro.