“Peggio di Higuain”, è fatta per un altro tradimento: firma fino al 2026

Il Napoli sta provando a portare avanti trattative importanti in entrata e in uscita per gennaio: ora è pronto il primo accordo.

Gli azzurri hanno grandi ambizioni ma allo stesso tempo hanno un gran lavoro da portare avanti. Le parole di Antonio Conte nell’ultimo periodo non sono state positive nei confronti del gruppo, visto che ha chiesto importanti miglioramenti alla società per riuscire a competere con le altre big del campionato italiano e per poi riuscire a competere a grandi livelli anche in Europa quando il Napoli tornerà a giocarsela in Champions League.

Il futuro del Napoli dipende sicuramente dalle mosse di calciomercato che Antonio Conte vorrebbe a partire da gennaio e ora è pronto il primo colpo in entrata.

Calciomercato Napoli: ecco il primo colpo di gennaio

Il Napoli visto fino a questo momento non è assolutamente meno forte e preparato delle altre big del campionato, ma ci sono ancora troppi difetti che non piacciono a Conte che vuole risolverli il prima possibile.

Le mosse di mercato che Manna sta provando già a concludere saranno decisive per il futuro del Napoli e per il prosieguo della stagione. Conte ha bisogno di calciatori in tutti i reparti ma si andranno prima a completare quelli in cui ci saranno le emergenze maggiori.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è pronto a chiudere il primo colpo in entrata per far felice Antonio Conte: c’è un nome inseguito per settimane che è pronto a firmare.

Napoli: tutto fatto per Danilo, le ultime

Il Napoli vuole chiudere subito per Danilo. La giornata di ieri è stata decisiva in tal senso, visto che il calciatore ha avuto il via libera dalla Juventus per cercare un nuovo accordo e liberare le casse bianconere da un contratto ancora esoso. La Juventus ha bisogno di cedere qualche calciatore per poter operare in entrata e l’addio del capitano oggi sarebbe oro colato per Thiago Motta, anche se poi serviranno almeno due difensori.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Napoli e Danilo hanno trovato l’accordo per un contratto fino al 2026. Si sta ragionando ora tra club per trovare la soluzione giusta per arrivare alle firme quanto prima. Il Napoli non intende sborsare alcuna cifra per l’acquisto di Danilo che, a sua volta, sta provando a convincere la Juve a cederlo a costo zero.

Danilo al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per gli azzurri che si assicurerebbero un difensore ancora in un momento positivo della carriera e soprattutto un grande leader che ha vissuto spogliatoi molto importanti.

Tifosi contro Danilo: alla Juventus non lo perdonano

Danilo è il primo colpo del Napoli, ormai è solo questione di ore. Il difensore brasiliano ha accettato la destinazione partenopea e vorrebbe trasferirsi subito in azzurro agli ordini di Antonio Conte, in modo da essere subito pronto per sostituire Alessandro Buongiorno.

I tifosi della Juventus non hanno preso bene il possibile accordo Danilo-Napoli e sui social lo hanno etichettato come un colpo “peggio di Higuain”, a sottolineare un tradimento clamoroso come successe per il bomber argentino che passò dal Napoli alla Juve per 94 milioni di euro.