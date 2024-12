Calciomercato Napoli: 2 scambi in chiusura, c’è la fumata bianca

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il Napoli con gli azzurri pronti a chiudere lo scambio con la squadra di Serie A.

Il mercato di gennaio è fatto anche di fantasia. Ecco perché le società, per la sessione invernale, studiano modi alternativi per prendere i giocatori ed evitare di compromettere il bilancio.

Tra i medoti più usati c’è quello dello scambio, che permette ai club di accogliere nuovi innesti e liberarsi di eventuali esuberi. Nelle ultime ore, ci sono stati dei passi in avanti per quanto riguarda la doppia operazione che il Napoli sta portando avanti.

Manna, infatti, sta lavorando per chiudere il doppio scambio e mettere a segno 2 nuovi acquisti: ecco tutti i dettagli.

Cedere e poi comprare. E’ questo l’obiettivo del Napoli che al momento ha tutti i posti in lista occupati. Ecco perché, per accogliere i nuovi acquisti, la società di De Laurentiis deve privarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte.

Manna sta studiando le opzioni migliori anche per sfoltire la rosa. La svolta può arrivare a inizio gennaio quando si aprirà la sessione invernal edi mercato.

Ci sono 2 affari in ballo ed in via di definizione, che riguardano alcuni scambi che il Napoli intende chiudere a breve.

Calciomercato Napoli: la decisione del club sui 2 scambi

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a fare il punto della situazione riguardo questi due affari di calciomercato.

Fra i club c’è già la fumata bianca, un principio d’accordo che riguardo lo scambio dei due giocatori. Adesso non resta che attendere l’esito delle contrattazioni con i calciatori che con i rispettivi agenti stanno ragionando per trovare l’intesa sugli ingaggi.

Intanto, la notizia confermata è che la Fiorentina è pronta a cedere al Napoli Biraghi in cambio di Spinazzola. Nei discorsi con i viola si è discusso anche di Folorunsho, che piace a Palladino e che potrebbe liberare spazio in rosa per l’arrivo di un nuovo difensore.

Oltre allo scambio Fiorentina Napoli Biraghi per Spinazzola, c’è un’altra trattativa che sta per concretizzarsi e che riguarda sempre due giocatori.

Spinazzola-Biraghi e Caprile-Scuffet: il Napoli chiude il doppio scambio

Questa volta è Tuttosport a rilanciare la notizia di mercato relativa allo scambio di prestiti per i due portieri.

La società azzurra è pronta a lanciare Caprile che a Cagliari può trovare la giusta continuità. In cambio, i sardi cedono al Napoli Scuffet che può essere il nuovo vice Meret fino al termine della stagione.