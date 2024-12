Napoli: Mario Rui sta firmando, colpo di scena

Quale futuro per Mario Rui? Nuovi aggiornamenti sul terzino del Napoli. Il calciatore ha deciso di firmare, ecco tutti i dettagli in merito al suo destino in azzurro.

Dopo un tira e molla con la società, che ha portato alla rottura anche con lo storico agente Mario Giuffredi, arriva la svolta per quanto riguarda la carriera di Mario Rui, che ha scritto pagine importanti della stotira recente del Napoli.

Il giocatore, titolare nella formazione che ha portato gli azzurri allo Scudetto, con l’avvento di Conte è finito fuori squadra. In estate è stato cercato da diverse società che erano pronte a prenderlo dal Napoli ma la volontà del portoghese, di rispettare il suo contratto con gli azzurri, ha prevalso su tutti.

Questa situazione ha portato Mario Rui fuori rosa dal Napoli. Adesso, per il terzino portoghese, c’è un colpo di scena: ecco tutti i dettagli.

A questo Napoli sarebbe servito Mario Rui?

La domanda è d’obbligo, considerando anche il passaggio alla difesa a quattro di Antonio Conte che ha cambiato sistema di gioco in corso d’opera. Partita con il 3-4-2-1, alla fine il tecnico si è adattato agli uomini a sua disposizione, schierando i suoi con il 4-3-3 che a Napoli ha un significiato storico.

Nelle ultime stagioni, infatti, è stato questo il modulo più utilizzato e che ha portato alla vittoria anche del terzo scudetto. Tra i protagonisti di quella squadra c’era anche Mario Rui, che adesso è finito fuori rosa nel Napoli.

Considerando il cambio modulo, e le prestazioni poco ottimali di Spinazzola, forse il portoghese avrebbe potuto dire la sua nella squadra azzurra.

Quale futuro per Mario Rui? Il portoghese sta firmando

Il calciatore, nonostante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, non ha conquistato Conte che l’ha messo alla porta.

Ciò ha provocato una forte reazione da parte del portoghese che, nonostante le tante offerte pervenute la scorsa estate, ha deciso di restare in azzurro pur consapevole del suo ruolo.

Questa situazione ha portato ad una rottura anche con il suo ex agente Mario Giuffredi, con le parti che sono finite in Tribunale. Intanto, per il mercato di gennaio 2025, Mario Rui ha preso una decisione riguardo il suo futuro a Napoli.

Arriva la svolta per il giocatore. A fare il punto della situazione è il portale Relevo.

Mario Rui firma la rescissione: accordo con il Napoli

E’ attesa a breve l’annuncio ufficiale riguardo l’addio da Napoli di Mario Rui che ha deciso di interrompere il suo rapporto con gli azzurri. Dopo mesi di trattative, il calciatore ha accettato la rescissione di contratto con gli azzurri.

Le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli sulla risoluzione che sarà resa nota all’apertura della finestra ufficiale di mercato di gennaio 2025. In questo modo, Mario Rui finirà nella lista degli svincolati e potrà accasarsi in qualunque squadra a parametro zero.