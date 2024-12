Nuovo difensore Napoli, “rissa” di mercato con la Lazio: firma ora

Il Napoli sta studiando il calciomercato per trovare un nuovo difensore centrale da regalare a Conte: è sfida totale con la Lazio di Baroni.

Gli azzurri hanno grandi ambizioni e potrebbero puntare alla vittoria dello Scudetto, continuando in questo modo e con questi risultati positivi. Antonio Conte ha ribadito a gran voce che tornare in Champions League è l’obiettivo primario ma anche che tutto il mondo Napoli non dovrà mai accontentarsi semplicemente di un obiettivo minimo e che, quindi, bisognerà lottare in lungo e in largo per arrivare alla vittoria finale.

Ci sono diversi obiettivi sul mercato che possono determinare il futuro del Napoli: a gennaio serve sicuramente rinforzare la difesa e il centrocampo e ora c’è un obiettivo comune con la Lazio.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa dalla Serie A

Il calciomercato del Napoli dovrà necessariamente portare grossi miglioramenti in casa azzurra. Conte e Manna stanno lavorando a stretto contatto per trovare i profili adatti tecnicamente ed economicamente per creare il futuro.

Il Napoli ha una rosa molto forte ma non troppo profonda e Antonio Conte ha ribadito la volontà di migliorarla nel minor tempo possibile in modo da poter colmare il più possibile il gap con le altre squadre italiane e poter pensare di competere fino alla fine per il raggiungimento di grandi traguardi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta studiando un nome importante dalla Serie A per rinforzare la difesa immediatamente.

Nuovo difensore per il Napoli: assalto a Ismajli

Il Napoli cerca un nuovo difensore e ha individuato in Ardian Ismajli il nome giusto per il futuro immediato. Il centrale e capitano dell’Empoli si sta distinguendo per prestazioni molto positive che stanno portando i toscani a una salvezza tranquilla e senza difficoltà.

Ismajli è un obiettivo del Napoli sin dallal passata stagione e ora che ha il contratto in scadenza a giugno, già a gennaio può lasciare l’Empoli per trasferirsi in azzurro Napoli. Conte lo ha individuato come l’alternativa perfetta a Rrahmani e Buongiorno e potrebbe firmare con i partenopei insieme a Danilo, andando a completare definitivamente il parco arretrato.

Ismajli al Napoli è un colpo che può essere chiuso nei primi giorni di gennaio. Ha già dato la sua disponibilità al trasferimento ma c’è anche la concorrenza che aumenta, visto che ora anche la Lazio si è messa sulle sue tracce.

Napoli e Lazio su Ismajli: il piano di Lotito

Baroni e Lotito vogliono mettere i bastoni tra le ruote a Conte e De Laurentiis per Ardian Ismajli. La Lazio è vicina all’acquisto di Fazzini dall’Empoli e nell’affare può inserire anche un conguaglio economico per arrivare al centrale albanese.

Secondo Il Mattino, però, il Napoli non ha intenzione di mollare Ismajli e può tentare di chiudere velocemente l’affare con una cifra minima di 1-2 milioni di euro per convincere il difensore a trasferirsi.