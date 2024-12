Scambio Napoli-Bologna a gennaio: pre-accordo per l’estate

Il Napoli sta già lavorando per l’estate: ci sono diversi nomi che interessano agli azzurri per il calciomercato della prossima stagione.

Antonio Conte vuole una squadra pronta a essere sempre più forte e determinante e per questo motivo ha chiesto a Manna di lavorare sin da subito per trovare i nomi giusti per rinforzare la squadra, sia a gennaio che per la prossima stagione. Sul taccuino del ds del Napoli ci sono molti profili anche dalla Serie A che possono fare al caso di Conte e possono essere determinanti nel prossimo futuro.

La società ha intenzione di accontentare il tecnico in tutto e per tutto ma ovviamente si aspetta di rientrare in Champions League per poter usufruire di ingenti somme di denaro e rendere la rosa sempre più forte.

Calciomercato Napoli, affare con il Bologna a gennaio

Il futuro del Napoli passa sicuramente dalle scelte che verranno fatte sul mercato sia a gennaio che alla fine della stagione, sia in entrata che in uscita. Ci sono alcuni calciatori bocciati dal tecnico che ha aperto alla cessione per poter poi acquistare altri profili che ritiene utili.

La squadra di Conte ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti per riuscire a colmare totalmente il gap con le altre big e per poter competere fino alla fine per vincere lo Scudetto e prepararsi alla prossima satgione che sarà sicuramente molto più impegnativa.

Secondo le ultime notizie di mercato, Napoli e Bologna stanno lavorando a uno “scambio” che partirà a gennaio e si concluderà in estate: Italiano vuole Ngonge dagli azzurri.

Napoli, via Ngonge a gennaio: c’è il Bologna

Il Napoli può cedere Ngonge al Bologna a gennaio. L’attccante belga ha provato a dare il meglio di sé con gli azzurri ma non ha convinto del tutto Antonio Conte che ha aperto al suo addio per poter ricavare un gruzzoletto utile a migliorare la squadra sin da subito.

Secondo quanti riferisce TMW, il Bologna è sulle tracce di Cyril Ngonge. Già in estate i felsinei avevano provato ad acquistare l’ex Verona ma non c’erano stati i presupposti per arrivare all’accordo, perché Conte aveva poi bisogno di un sostituto e non c’era troppo tempo.

Per gennaio il Bologna sta pensando a un altro affondo per Ngonge. L’idea è quella di portare un’offerta concreta al Napoli di un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. Manna vuole l’obbligo di riscatto condizionato, magari, al raggiungimento di un posto europeo per il club rossoblù.

Ngonge al Bologna con la “prelazione” Ferguson: i dettagli

Il sì di Ngonge al Bologna potrebbe garantire al Napoli una prelazione per Lewis Ferguson. Il centrocampista classe ’99 piace molto ad Antonio Conte che potrebbe costruire una vera e propria colonia scozzese con McTominay e Gilmour che ora sono uomini importantissimi per gli azzurri.

Ferguson è tornato da poco da un infortunio molto serio e il Bologna lo valuta circa 20 milioni di euro. Il Napoli lo sta studiando e potrebbe già trovare un pre-accordo per avere un diritto di prelazione sul centrocampista e anticipare la concorrenza che ci sarà in estate.