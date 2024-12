Calciomercato Napoli, infortunio serio: cambiano i piani del club

L’infortunio cambia i pinai della società che adesso dovrà trovare un sostituto sul mercato. Il mese di gennaio può essere decisivo per il Napoli, sia in entrata che in uscita: ecco tutti i dettagli.

Arrivano aggiornamenti riguardo lo stop dell’esterno, che ha rimediato uno strappo al bicipite. Le sue condizioni saranno da valutare anche se le sensazioni sono davvero negative.

A conferma di ciò, anche le dichiarazioni dell’allenatore che ha parlato di un lungo stop per il giocatore che dunque dovrà essere rimpiazzato nel corso del mercato invernale 2025.

Una notizia che rischia di stravolgere i piani anche del Napoli che è protagonista a sorpresa di questa spiacevole situazione: ecco le ultimissime riguardo il futuro del giocatore.

Emergono delle novità di mercato dopo l’infortunio del calciatore che tornerà, presumibilimente a febbraio.

Una situazione simile a quella di Buongiorno, con il Napoli che sta per chiudere la trattativa per l’arrivo di un difensore che può essere Danilo che è sempre al primo posto nella lista mercato degli azzurri.

Infortunio serio per un big: Napoli spiazzato, cosa può succedere adesso

La sfortuna si abbatte sul club che deve fare i conti con questa assenza pesantissima. Il calciatore, infatti, ha riportato questo grave infortunio che lo terrà lontano dal campo per qualche mese.

Ecco le parole dell’allenatore che hanno confermato lo stop del giocatore.

“Per rivederlo in campo ci vorranno almeno due mesi, se non di più. E’ difficile adesso fare una previsione, dipende da come il tessuto inizierà a guarire nelle prossime settimane. Speriamo di averlo a disposizione per il mese di febbraio”. Una tegola per Arteta che perde per infortunio l’esterno dell’Arsenal Saka.

Adesso i Gunners dovranno tornare sul mercato per prendere un sostituto.

Ed è per questo motivo che per l’Arsenal torna di moda il nome di Kvaratskhelia, che non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli.

Arsenal: infortunio Saka. Adesso Arteta punta su Kvara?

Bukayo Saka si è infortunato e dovrà stare fermo ai box per almeno due mesi. Una tegola per l’Arsenal che adesso è pronto a sfruttare la sessione invernale di calciomercato per prendere un nuovo esterno offensivo.

Un pericolo in più per il Napoli, che ancora deve chiudere per il rinnovo di Kvaratskhelia che sta vivendo una fase particolare della sua stagione in azzurro. Le sirene della Premier possono tentare il georgiano, che può decidere di interrompere in anticipo il suo rapporto con gli azzurri.

Dall’altro canto, per la cessione di Kvaratskhelia nel mercato di gennaio il Napoli chiederebbe una cifra superiore ai 100 milioni di euro.