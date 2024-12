Napoli, non solo Danilo: si chiude un altro colpo con lo scambio

È fatta per Danilo al Napoli, il capitano della Juventus si sfilerà la fascia per giocare in azzurro, a disposizione di Antonio Conte.

Ma non sarà l’unico colpo in chiusura, secondo quanto viene svelato nel corso di questo pomeriggio, con una maxi-operazione di calciomercato che coinvolge anche uno dei calciatori che aveva ben figurato in passato e che con Antonio Conte non trova lo spazio che cerca e vuole.

Il Napoli, così facendo, in una sola sessione di mercato andrebbe a sistemare quelle che sono due situazioni diverse. Sia per quanto riguarda il difensore centrale da sostituire, con Juan Jesus e Rafa Marin – pure lo spagnolo è tra le voci in uscita – via, in cambio di Danilo e del nuovo difensore che prenderà il Napoli a giugno, così come il ruolo di un altro calciatore che va a riempire quello che è l’organico di Conte.

Fatta per Danilo ma non solo: si chiude un altro colpo con lo scambio

Il Napoli avrebbe chiuso per Danilo. L’ex Real Madrid e Manchester City lascerebbe la Juventus per approdare al Napoli, ma pare non essere il solo.

Secondo quanto svelano da Rai Sport sarebbe fatta per Danilo al Napoli, calciatore che firmerebbe un contratto per arrivare a giugno. Assieme agli agenti però si sta cercando di anticipare il tutto già a gennaio, per dare modo ad Antonio Conte di utilizzarlo sin da subito, magari chissà che non possa succedere già con la Fiorentina. Stessa società viola, con la quale, si chiuderebbe lo scambio.

Non più solo per Biraghi-Spinazzola perché SportItalia, invece, svela che verrebbe allargato il tutto anche al trasferimento di un altro calciatore che, in prestito, potrebbe rappresentare un’occasione importante per il centrocampo dei viola. Alla Fiorentina, ma soltanto dopo la sfida che il Napoli giocherà a Firenze, lo scambio per ritrovarsi con Biraghi in rosa, a disposizione di Antonio Conte.

Calciomercato: maxi-operazione nello scambio, via un altro azzurro

Via un altro azzurro, oltre a Zerbin, in questa sessione di calciomercato. Con l’esterno che va verso il Venezia, c’è anche Folorunsho che cerca spazio e che potrebbe trovarlo nella finestra di calciomercato a gennaio, finendo alla Fiorentina, per coprire quel posto lasciato da Bove, a centrocampo. Assieme a Spinazzola, ma per Folorunsho sarà prestito, potrebbe finire ai viola in cambio di Biraghi.

Ultime sulla cessione: c’è anche un’alternativa sullo scambio

C’è anche un’alternativa sullo scambio con la Fiorentina, per il Napoli. Oltre a Biraghi, c’è anche Parisi che piace infatti al Napoli, sempre in uscita dai viola. E non va dimenticato che, prima dell’approdo ai viola, era tra i candidati principali per diventare il nuovo co-titolare con Olivera, in azzurro.