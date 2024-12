Conte contro la Juventus: rovina tutti i piani di Giuntoli

Il calciomercato del Napoli è in qualche modo legato a quello della Juventus: Conte ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote a Giuntoli.

La volontà del Napoli è quella di crescere e provare a rendere la rosa sempre più forte e competitiva rispetto a tutte le altre big del nostro campionato e anche europee. Le difficoltà vissute dal Napoli nella passata stagione sembrano, ormai, solo un lontano ricordo e per questo motivo la sensazione è che la squadra possa davvero puntare molto in alto e provare di nuovo a vincere trofei importanti come accaduto con Spalletti nell’anno dello Scudetto.

Il futuro del Napoli, però, dipende obbligatoriamente anche dalle scelte di calciomercato che verranno fatte da Manna e Conte che ora hanno un conto aperto con la Juventus.

Calciomercato Napoli: Conte ha preso una decisione

Il Napoli pensa al calciomercato di gennaio e tiene anche un occhio sul futuro e su come costruire al meglio la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo, molto chiaro e più volte ripetuto da Antonio Conte, è quello di migliorare la rosa in tutti i reparti e riuscire a colmare il gap con le altre squadre, italiane e non solo.

L’allenatore salentino vuole avere a disposizione una squadra molto forte sia nel collettivo che nei singoli e per questo motivo si sta lavorando proprio in questa direzione, provando a trattenere i migliori e ad acquistare anche dai club rivali.

Secondo le ultime notizie di mercato, Antonio Conte ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus: rovina totalmente i piani di Giuntoli.

No di Conte alla Juventus: scelta fatta sul mercato

Le mosse di mercato del Napoli sono già pronte per essere messe in pratica. Conte vuole una squadra completa al più presto e per questo oltre acquistare nuovi calciatori non vuole perdere i suoi uomini migliori.

La partita contro il Venezia è stata decisiva per Antonio Conte e per le idee di calciomercato che riguardano il Napoli. Il gol di Giacomo Raspadori e le parole di Conte sul jolly italiano hanno rivoluzionato totalmente le idee di mercato: Raspadori non andrà alla Juventus.

Conte ha intenzione di tenersi stretto un calciatore molto forte ma che per vari motivi non riesce mai a trovare la condizione giusta per imporsi tra i titolari e per questo si è parlato spesso anche della sua cessione.

Raspadori-Juventus: possibile solo in estate

Raspadori era il desiderio di mercato di Cristiano Giuntoli. E lo sarà, probabilmente, anche in estate, quando saranno più chiare le possibilità economiche del club bianconero che a gennaio avrebbe potuto strappare Jack al Napoli solo in prestito.

Conte, invece, vuole tenersi stretto Raspadori fino a fine stagione e poi valutare il futuro con calma, una volta stabilito anche il suo reale valore presente e futuro. Il Napoli in estate è disposto a cedere Raspadori alla Juventus a solo a titolo definitivo e solo di fronte a un’offerta di 25 milioni di euro.