Un’altra beffa da Marotta dopo Zielinski: si chiude già a gennaio

Beppe Marotta non ha smesso di “spiare” il Napoli, tant’è che è pronto all’assalto con beffa agli azzurri.

Lo ha già fatto con Zielinski, l’Inter potrebbe immischiarsi nuovamente nei “fatti” del Napoli, ostacolando quello che è il progetto Conte e le intenzioni di Giovanni Manna che sta ben figurando sul calciomercato considerando quanto fatto da quando si è addentrato nel mondo Napoli.

La verità è che Marotta aveva già provato a farlo quando non è riuscito a prendere Buongiorno, restando a mani vuote per quanto riguarda il colpo in difesa che, ad oggi, risulta essere uno dei migliori tra quelli piazzati in Italia, tra i club di Serie A. Prima di farsi sfuggire un’occasione di calciomercato vera e propria, Marotta sarebbe infatti pronto a piazzare il colpo, secondo quanto viene riportato da Tuttomercatoweb nel corso di questo pomeriggio.

Inter, beffa al Napoli: succederà già a gennaio

Andrà in scena già a gennaio quella che è la scelta dell’Inter, di piazzare la beffa al Napoli sul colpo di calciomercato.

Così come successo con Zielinski, Marotta vuole anticipare il Napoli ed ha intenzione di farlo già nel corso di gennaio, senza perdere tempo. Mettendosi di intralcio, andando verso la soluzione immediata dopo i contatti che si erano registrati col Napoli, per l’obiettivo di calciomercato per Antonio Conte.

Secondo quanto spiegato nel pomeriggio, nelle intenzioni di Marotta infatti, ci sarebbe quella di prendere all’Inter Lorenzo Pellegrini, anticipando e beffando così il Napoli sul calciomercato. E il tutto potrebbe succedere già a gennaio.

Calciomercato Inter: colpo sulla trequarti, il Napoli si defila

Il colpo sulla trequarti in casa Inter, vede il Napoli a quel punto defilato. Lorenzo Pellegrini ha un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2026 e la stessa scadenza, senza rinnovo, porta il club della Roma a calare le proprie pretese economiche, tanto da vedere il colpo low cost sul quale il Napoli stava ponendo forti riflessioni. Alla fine però, soprattutto per la situazione che è venuta fuori in quest’ultimo week-end, il Napoli potrebbe lasciar perdere.