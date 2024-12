Il Napoli beffa l’Atletico Madrid: arriva l’ex Boca Juniors

Pronta la beffa all’Atletico Madrid, il Napoli vuole piazzare il colpo che porta all’ex Boca Juniors.

A rivelare la notizia l’esperto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, che ha svelato quella che è la possibilità per il club azzurro di piazzare il colpo che porta all’italo-argentino che, da quando ha lasciato il Boca Juniors per la grande occasione in Europa ha convinto proprio tutti, compresi i club del calcio italiano.

In quest’ultimo periodo a fare sul serio per lui, infatti, il Cholo Simeone. Lo stesso allenatore dell’Atletico Madrid che dopo un difficile inizio in Liga si sta godendo la vetta a seguito dei passi falsi continui di Real Madrid e Barcellona, ma soprattutto per un rendimento a dir poco clamoroso e in positivo, ha ritrovato tutte le possibilità di vincere questo campionato. Ed è col Napoli che si daranno battaglia appunto per il colpo di calciomercato a centrocampo.

Calciomercato, colpo argentino del Napoli: la notizia

La notizia dunque riguarda il Napoli che, in concorrenza con l’Atletico Madrid, può chiudere il colpo che porta all’ex Boca Juniors.

Il calciatore nato a Pascanas, campione col Boca Juniors in Argentina del campionato della Prima Divisione negli anni scorsi, nonché vincitore pure della Supercoppa, potrebbe giocare nello stadio Diego Armando Maradona, scrivendo una sua storia tutta personale. Ma è chiaro che la concorrenza con l’Atletico Madrid lo fa vacillare nelle sue intenzioni.

L’italo-argentino, nonché centrocampista dell’Udinese, così come successo per Rodrigo De Paul, può finire all’Atletico Madrid a gennaio. Ma occhio, sia per gennaio che per giugno perché si sarebbe registrato un forte inserimento del Napoli nella trattativa che porta a Martin Payero.

Napoli, affare in Serie A: assalto per l’ex Boca Juniors

Il Napoli dunque tenterà l’assalto per Martin Payero, calciatore che in questo momento ha fermato la propria crescita esponenziale a causa del suo infortunio. Un valore di mercato che non è aumentato vertiginosamente, solo a causa di questo stop e che però aveva visto il calciatore tra i migliori dell’Udinese, nell’inizio stagione con Runjaic. Martin Payero però, che è tornato in panchina dopo il problema al ginocchio, vuole tornare a mettersi in mostra. E le sue stesse qualità, considerando anche l’uscita di Folorunsho, potrebbero fare al caso del Napoli che vuole mettere le mani sul suo cartellino per anticipare la forte concorrenza dell’Atletico Madrid.

Ultime Napoli: le cifre del colpo a centrocampo

In questo momento l’Udinese di Inler, che creerà sicuramente contatti col Napoli, non potrà vedere altissime le richieste economiche, che sono comunque alte. Il Napoli vorrebbe piazzare il colpo tra i 5 e i 7 milioni, ma l’Udinese spara alto e vuole almeno 12 milioni di euro per l’italo-argentino.