Mercato Napoli: bloccato un centrocampista, sostituisce Folorunsho

In via di definizione la trattativa che sta portando il Napoli per la cessione alla Fiorentina di Folorunsho. Intanto, il club azzurro è pronto a prendere un altro centrocampista per rimpiazzare l’ex Bari ed Hellas Verona.

Grandi manovre in casa Napoli, in vista del mercato di gennaio 2025. La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, sarà una delle protagoniste visto che sta già muovendo i fili per sistemare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Tra entrate ed uscite, il club ha già chiuso l’acquisto di Hasa del Lecce e sta lavorando per cedere altri elementi della rosa che sono in esubero come Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola e Folorunsho che è sempre più vicino alla Fiorentina.

La partenza del centrocampista può aprire le porte all’arrivo di un altro giocatore in mezzo al campo, ecco tutti i dettagli.

I tifosi attendono degli acquisti da parte della società, che continua a lavorare per il difensore centrale con Danilo che resta la prima scelta del club.

Valutazioni in corso da parte degli azzurri che non vogliono tenere vuota la casella del centrocampista.

Con la partenza di Folorunsho, sempre più vicino alla Fiorentina, potrebbe sbloccarsi il colpo per l’arrivo di un altro giocatore che andrebbe a completare il reparto insieme a McTominay, Lobotka, Gilmour ed Anguissa.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il possibile nuovo acquisto del Napoli a centrocampo. C’è un altro bianconero finito sotto la lente d’ingrandimento del direttore sportivo Manna, che ha avuto modo di apprezzare il giocatore in più occasioni.

Chi prende il Napoli a centrocampo? C’è un nome nuovo per gli azzurri

E’ l’esperto di mercato Alfredo Pedullà a rilanciare l’indiscrezione relativa al gradimento degli azzurri nei confronti del centrocampista, che ha avuto modo di esprimere le sue qualità nel campionato italiano.

C’è un altro bianconero nel mirino del Napoli. Dopo Danilo della Juventus, la società si è messa sulle tracce del giocatore di proprietà dell’Udinese che può essere un’idea degli azzurri nel caso in cui si concretizzasse la cessione alla Fiorentina di Folorunsho.

Manna ha chiesto informazioni agli agenti riguardo la possibilità di portare a Napoli Payero. Il giocatore, di proprietà dell’Udinese, è un profilo gradito al dirigente che potrebbe completare il centrocampo con l’arrivo dell’argentino classe 1998.

Payero Napoli calciomercato: nuovi aggiornamenti

Centrocampista moderno, dotato di buona tecnica e personalità, è un profilo adatto al gioco di Antonio Conte. Manna ha chiesto informazioni per capire i margini di manovra per poter portare a Napoli Martin Payero.

Sul giocatore è vivo l’interesse anche dell’Atletico Madrid. Non ci sono ancora trattative concrete per prendere l’argentino, che ha un passato anche con la maglia del Boca Juniors e che in questo momento è a lavoro per recuperare dall’infortunio.

C’è solo da segnalare il gradimento degli azzurri che possono valutare il suo profilo nel corso della sessione invernale di calciomercato 2025.