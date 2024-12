Salta lo scambio ma non l’affare: accordo concluso, lascia Napoli

Nel corso di queste settimane si era parlato tanto di un’ipotesi di scambio col Napoli, poi saltata, a differenze dell’affare, andato comunque in porto.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore lascerà il club partenopeo nei primissimi giorni del prossimo calciomercato per approdare nella sua nuova squadra. Si tratta essere di una scommessa persa non solo per Antonio Conte ma anche per tutto l’ambiente, che nel ragazzo riversava tantissima fiducia dopo l’ottima scorsa stagione.

Alla fine le parti non erano fatte per stare insieme, ed a questo punto meglio averlo capito adesso che troppo tardi, quando si rischiava di peggiorare ulteriormente le cose.

Salta lo scambio ma non l’affare con il Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, visto che proprio nelle scorse ore sarebbe stata definita la prima cessione dell’inverno azzurro. Il calciatore era destinato a lasciare il club partenopeo, complice anche un rapporto mai realmente sbocciato con Antonio Conte, nonostante ci fossero tutti i presupposti per un matrimonio vincente.

Questa scommessa è andata dunque persa, ma con o senza di lui il Napoli sta comunque volando in campionato, ed è forse questo quello che ha convinto il salentino a lasciar partire il calciatore in questo calciomercato. Per un momento si credeva che lo stesso club azzurro potesse giovarne dall’uscita del suo tesserato, non solo a livello economico ma anche perché in scambio sarebbe potuto arrivare un altro giocatore, ma alla fine non se n’è fatto più nulla, anche se l’accordo è stato alla fine concluso.

Stando dunque a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui propri canali social, Michael Folorunsho si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo scambio con Biraghi stuzzicava il Napoli, ma alla fine dei conti si è deciso di optare per la soluzione più semplice, e migliore, non solo per le casse del club, ma anche per il futuro del ragazzo stesso.

Accordo concluso: svelati anche i dettagli dell’affare

Michael Folorunsho lascerà Napoli per la Fiorentina, oramai è un discorso in dirittura d’arrivo. A confermarlo Fabrizio Romano nelle scorse ore con un post pubblicato sui propri canali social.

L’ex Verona si appresta dunque a rinforzare la mediana già di qualità di Raffaele Palladino, che con ogni probabilità perderà Edoardo Bove per via del grave problema cardiaco avuto nelle scorse settimane. A confermare la chiusura dell’operazione anche il fatto che il noto esperto di calciomercato ha reso nota la formula dell’operazione. Folorunsho si trasferirà a Firenze in prestito con diritto di riscatto, a cifre che però devono ancora essere svelate.