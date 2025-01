Dorgu al Napoli, Conte ha un piano: la data dell’accordo

Antonio Conte ha scelto Patrick Dorgu per migliorare il Napoli: è diventato un suo pallino di mercato e ha deciso quando chiudere.

Sin dalla scorsa estate era uno degli obiettivi per il Napoli che si sta costruendo in questo periodo con Conte ma il club non ha avuto la possibilità economica e tempistica di poter chiudere l’affare e per questo è stato rimandato tutto a gennaio o in estate.

Il nome di Dorgu interessa il mercato di gennaio e quello estivo, non solo per il Napoli ma anche per tutto l’ambiente italiano che sta valutando il profilo del danese classe 2004 che sta facendo passi da gigante in Serie A e sta crescendo come pochi altri in giro per l’Europa.

Obiettivo Dorgu per il Napoli: le ultime

Patrick Dorgu è un obiettivo del Napoli dalla scorsa estate. Il suo nome è diventato centrale nelle idee degli azzurri che stanno valutando da tempo il suo profilo per riuscire a garantire un netto miglioramento anche sulle corsie esterne. I tentativi di portarlo sotto in azzurro a inizio stagione non sono andati a buon fine perché il Lecce ha sempre fatto grande resistenza e chiesto cifre molto alte.

Pantaleo Corvino lo ha acquistato per 200 mila euro e ora vuole rivenderlo a cifre altissime, facendo sì che si arrivi a una plusvalenza davvero clamorosa per un club come il Lecce che avrà possibilità di fare mercato e puntare alla permanenza in Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta valutando Dorgu e vuole chiudere il prima possibile per il suo acquisto.

Dorgu-Napoli: Conte ha un piano per il futuro

Il prifilo di Patrick Dorgu è vivo nell’orbita Napoli e ora è diventato centrale anche per i tifosi lo hanno individuato come il rinforzo necessario per migliorare ufficialmente la rosa di Antonio Conte. Anche lo stesso allenatore sta spingendo affinché possa abbracciare il prima possibile il classe 2004.

Nella partita tra Napoli e Lecce al ‘Maradona’ Conte si fermò a parlare con Dorgu, evidentemente proponendogli l’ipotesi Napoli nel suo futuro e per questo motivo le voci iniziano a farsi sempre più insistenti.

Antonio Conte vuole Patrick Dorgu al Napoli e, secondo quanto riferisce Il Mattino, si tratta di un’operazione che sta andando avanti a fari spenti per evitare di creare troppa concorrenza e rischiare, poi, di perdere il calciatore.

Dorgu al Napoli solo in estate

Il piano del Napoli è molto chiaro per portare Dorgu in azzurro. Manna è pronto a offrire 30 milioni più la percentuale sulla futura rivendita e il prestito al Lecce fino a fine stagione. In questo modo si abbasserebbero le richieste economiche del Lecce che avrebbe la possibilità di non salutare il calciatore a gennaio.

Dorgu ha già dato il suo assenso all’accordo e il trasferimento potrebbe essere davvero solo questione di tempo.