Napoli beffato: Danilo sta firmando con un’altra italiana

Il calciomercato è imprevedibile: la telenovela Danilo è appena iniziata. Adesso un’altra big tenta di beffare il Napoli, ecco tutti i dettagli riguardo la scelta del brasiliano.

C’è un tira e molla incredibile riguardo il futuro del capitano della Juventus Danilo. L’unica certezza è che il calciatore lascerà i bianconeri. Adesso toccherà al giocatore, insieme a Giuntoli e ai bianconeri, decidere in quale squadra andare.

Nelle ultime ore, infatti, si è aggiunta un’altra squadra di Serie A che punta a beffare il Napoli ed anticipare il colpo Danilo.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti sul futuro di Danilo, cambia tutto

Dato fino a poche ore fa come futuro giocatore del Napoli, cambia il destino del difensore Danilo che è finito nel mirino di un’altra big del campionato italiano.

Manna era stato profetico nelle sue parole, determinati affari di mercato non si chiudono in pochi giorni. Servirà tempo e tanta pazienza. E’ il caso di Danilo che è corteggiato da diverse società.

Una vera e propria telenovela che è destinata a durare per tutta la sessione di mercato invernale. Il mese di gennaio sarà decisivo per il giocatore che non esclude nessuna ipotesi per il suo futuro.

Il Napoli, come già confermato, resta alla porta ed ha già un accordo verbale con il brasiliano. L’unico problema riguarda l’indennizzo da dare alla Juventus. Gli azzurri, infatti, sono pronti a portare a Napoli Danilo solo a costo zero, con il giocatore che prima di firmare dovrà liberarsi gratis dalla Vecchia Signora.

Ed in questo tira e molla si è aggiunta un’altra squadra di Serie A che è pronta a beffare il Napoli e a trattare direttamente con i bianconeri.

Si tratta del Milan che può prendere Danilo dai bianconeri nell’ambito dell’operazione che può portare alla Juve Tomori.

Danilo al Milan? Napoli sorpreso

Da sempre nel mirino del Napoli, adesso Ibra tenta di beffare la squadra di De Laurentiis e portare al Milan Danilo. Il giocatore, in uscita dai bianconeri, può essere offerto ai rossoneri nell’ambito dell’operazione riguardo il trasferimento alla Juventus di Tomori.

A riportare la notizia è calciomercato.com che avverte gli azzurri riguardo il possibile cambio di rotta del brasiliano, che ha già un accordo di massima con il direttore sportivo del Napoli Manna.

Dunque, non resta che attendere l’evolversi del calciomercato di gennaio 2025 con il futuro di Danilo destinato a tenere banco ancora per diverse settimane.