Retroscena Conte, al suo posto un altro allenatore italiano al Napoli

Antonio Conte sta cambiando totalmente la mentalità del Napoli e della squadra e il suo lavoro sta diventando eccezionale per tornare in alto.

L’allenatore salentino è riuscito a fare benissimo fino a questo momento, considerata la classifica attuale che sorride al Napoli e fa sperare in un grande futuro. Le difficoltà della passata stagione sono state quasi totalmente superate e per questo motivo ora è diventato quasi già un idolo per la tifoseria partenopea.

Il lavoro di Conte si è fatto sentire sin da subito e ha già stravolto totalmente quello che di negativo c’era stato. La scelta di De Laurentiis è stata molto apprezzata dai tifosi e lo stesso presidente si è detto estremamente soddisfatto.

Retroscena su Conte: al Napoli un altro allenatore

L’accordo con Conte ha reso felicissimi tutti i tifosi che da inizio anno speravano e si aspettavano un campionato del genere, capace di poter regalare nuovamente emozioni che sono mancate nella stagione 2023-24. Ora va tutto per il verso giusto grazie al lavoro coeso di società, allenatore e squadra che remano tutti dalla stessa parte e hanno grandi ambizioni per il futuro.ù

Il Napoli sta facendo benissimo in questo periodo, con il primo posto condiviso con l’Atalanta che fa ben sperare verso il futuro e rende la seconda parte della stagione molto avvincente, se si considera anche l’Inter.

Ora è stato svelato un retroscena clamoroso che riguarda l’accordo tra Napoli e Conte: al suo posto ci sarebbe potuto essere un altro allenatore italiano.

Conte-Napoli: al suo posto il prescelto era Pioli

Antonio Conte e il Napoli hanno trovato la sintonia giusta per riuscire a costruire un futuro vincente. La società sta provando ad accontentarlo nei minimi dettagli anche dal punto di vista del mercato e per questo motivo a gennaio e in estate ci saranno altre mosse importanti per migliorare la rosa.

Secondo quanto riferisce il giornalista di Radio CRC, Umberto Chiariello, il Napoli avrebbe potuto affidare la panchina a Stefano Pioli per questa stagione. “Alcuni in società spingevano per Pioli“, ha riferito il giornalista campano, “ma poi è stata forte la volontà di De Laurentiis di andare forte su Antonio Conte“.

“Conte ti costringe ad investire, ti porta uno staff eccezionale, ti lavora 24 ore sulla mente dei calciatori“, ha concluso Chiariello nel post partita di Napoli-Venezia, “l’effetto Conte ti toglie le scorie del decimo posto ed è una grande attrattiva per i calciatori“.

Conte vuole lo Scudetto con il Napoli

Antonio Conte vuole vincere con il Napoli. Il rendimento della squadra è molto positivo fino a questo momento e per questo le scelte legate al futuro sono sicuramente molto importanti da fare. Intanto è lo stesso allenatore che alza costantemente l’asticella e vuole che la squadra possa fare sempre meglio in futuro e vincere.

“Nemmeno se gioco contro mia figlia a carte voglio perdere“, ha detto Conte nel post partita di Napoli-Venezia, “e per questo non firmo per il quarto posto“.