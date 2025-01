Arriva dal Brasile, il Napoli sferra il colpo: beffato il Milan

Il Napoli potrebbe rompere gli schemi e stravolgere i propri piani andando a pescare dal Brasile un rinforzo tanto richiesto da Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna nei prossimi giorni allaccerà i contatti con il club detentore del cartellino del talento per cercare di anticipare la concorrenza, soprattutto quella del Milan. È tutto un divenire dunque, anche se l’impressione è che i partenopei potrebbero alla fine avere la meglio, complice anche il lavoro dietro le quinte che l’allenatore salentino starebbe compiendo.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma dalle parti di Castelvolturno aleggerebbe positività.

Arriva dal Brasile il nuovo rinforzo del Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in questi giorni avrebbe finalmente svelato le proprie strategie per questo gennaio. Gli obiettivi principali sono sicuramente un difensore centrale ed un terzino, al posto di Spinazzola, ma Antonio Conte si potrebbe togliere qualche sfizio in questa sessione invernale di trasferimenti.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino avrebbe fatto il nome di un giovane talento che milita nel campionato brasiliano al direttore sportivo Giovanni Manna. Dalle parti di Castelvolturno non sarebbe arrivata nessuna conferma in merito, a differenza di quanto invece si starebbe dicendo in Colombia, patria del calciatore.

Stando infatti a quanto scrivono in Sud America, come riportano anche i colleghi di TuttoNapoli, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul 24enne del Palmeiras Richard Rios. Fattosi conoscere nel corso dell’ultima Copa America, il classe 2000 originario di Vegachi ha oggi un valore di mercato che dovrebbe aggirarsi attorno ai 14 milioni di euro, cifra che stuzzicherebbe e non poco il presidente Aurelio De Laurentiis, che considerato il talento del centrocampista sembrerebbe aver fiutato l’affare. Ma occhio alla concorrenza, come quella agguerrita non solo del Milan ma anche di altre grandi del calcio europeo, pronte a portare nel Vecchio Continente Rios per fargli compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Beffa Napoli o è il Napoli che beffa la concorrenza?

Il Napoli vuole Richard Rios del Palmeiras nel prossimo calciomercato, o meglio, questo è quanto starebbe trapelando in queste ore dalla Colombia. Il 24enne è il prototipo di giocatore ideale per Antonio Conte, motivo per il quale potremmo aspettarci qualcosa a gennaio.

Occhio però, perché il Napoli non sarebbe l’unica squadra sulle tracce di Richard Rios. Stando a quanto riportato dai colleghi di TuttoNapoli, infatti, anche altri top club come Paris Saint Germain e Manchester City starebbero monitorando il profilo del colombiano, che con la Nazionale tricolore ha collezionato 19 presenze e 2 reti.