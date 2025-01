Calciomercato Napoli: salta il primo acquisto, ha deciso Conte

Era tutto pronto per lo scambio che alla fine non si farà. Le due società si stavano per accordare ma il no di Conte ha bloccato l’affare: ecco tutti i dettagli.

L’affare non s’ha da fare. Arriva la decisione di Antonio Conte che ha bloccato l’operazione che era in via di definizione.

Il calciatore, che era entusiasta di poter iniziare questa nuova avventura in azzurro, dovrà valutare altre offerte provenienti dall’Italia. Conte ha scelto di puntare su altri profili.

Alla fine, ha prevalso la scelta del tecnico che ha rifiutato la proposta di scambio. Il parere di Conte è stato decisivo con Manna che adesso è alla ricerca di un altro elemento che possa completare il centrocampo azzurro.

E’ l’esperto di mercato, giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato a fare il punto della situazione riguardo questa trattativa di calciomercato che è definitivamente naufragata.

Non ci sono possibilità che il calciatore possa vestire la maglia azzurra. La decisione è stata presa da Conte che ha bloccato l’operazione, per buona pace del centrocampista che era pronto a legarsi al Napoli.

L’affare si sarebbe concluso grazie ad uno scambio, con un altro esubero del Napoli che era pronto a fare le valigie per lasciare la città. Invece, adesso, la posizione del ragazzo dovrà essere rivista con Conte che ha frenato anche sulla sua cessione.

Calciomercato Napoli: salta tutto, ecco i dettagli

La decisione è presa. Conte non cambia idea. La scelta è già stata comunicata a Manna che ha fatto sapere alle parti in causa di dover rinunciare alla trattativa di mercato che avrebbe permesso al Napoli di prendere un altro centrocampista e vendere un attaccante.

Evidentemente, il gol contro il Venezia ha convinto Conte a tenersi in rosa Jack Raspadori che dunque proseguirà la sua avventura in azzurro.

L’ex Sassuolo non partirà e non sarà inserito in nessun affare di calciomercato. Da Roma erano arrivate nuove indiscrezioni relative al possibile scambio per portare a Napoli Pellegrini e alla Roma Raspadori.

L’affare è definitivamente saltato su input del tecnico salentino che per sostituire Folorunsho ha chiesto a Manna un altro giocatore.

Salta Pellegrini al Napoli

“Sfuma l’opzione Napoli per Lorenzo Pellegrini, che non andrà neanche all’Inter”, così Ciro Venerato che ha comunicato la decisione di Conte di voler puntare su Raspadori.

Inoltre, come affermato dal giornalista Rai, “per gennaio non arriverà neanche Federico Chiesa, che non rientra nei piani del club”.