Napoli, “Here We Go” un anno e mezzo dopo: colpo da 30 milioni

Uno dei pochi “Here We Go” a saltare dopo la realizzazione dell’affare, riguardò il Napoli nell’estate del 2023.

Assieme a Meluso si stava provando a trattare quello che sarebbe stato il primo Napoli dopo lo Scudetto, fallimentare se si pensa a quella che fu la gestione Garcia, finendo poi il Napoli nelle mani di Mazzarri e Calzona.

Le cose sul calciomercato non sono tutte da buttare. O almeno non quelle nel progetto di chi poteva arrivare e poi non è più arrivato, considerando che adesso si ripresenta, clamorosamente, un’opzione low cost che è del tutto diversa economicamente parlando a quella che fu un anno e mezzo fa.

Calciomercato Napoli: il colpo con un anno e mezzo di ritardo

Con un anno e mezzo di ritardo, il Napoli, potrebbe piazzare il colpo che saltò all’ultimo, nell’estate post-Scudetto.

A dir poco clamorosa la notizia che circola nel corso di questa mattina e che vede il Napoli convinto, sin da subito e nel mercato di riparazione, nel voler piazzare il colpo di calciomercato a cifre comunque importanti.

Secondo quanto informano da Il Corriere dello Sport, il Napoli tornerebbe diretto su Gabri Veiga. Il calciatore ex Celta Vigo ha voglia di ritrovarsi in Europa e, la sua destinazione, potrebbe rivederlo protagonista al Napoli dove, sotto gestione Conte, potrebbe ritrovarsi. Sarebbe, al club azzurro, la giusta alternativa tattica e tecnica di un centrocampo che non si tocca. Un’alternativa soltanto, ma importantissima, ad Anguissa e McTominay, con Lobotka fermo in cabina di regia.

Mercato Napoli: si può chiudere già a gennaio, è un ritorno di fiamma

Sarebbe un ritorno di fiamma, quello che viene raccontato dalla stessa fonte. Il Napoli punta di nuovo tutto su Gabri Veiga, ma questa volta sarà lo stesso centrocampista spagnolo a dover dimostrare che vuole con tutto sé stesso il Napoli. Come? Permettendo, attraverso il lavoro del suo agente – altro che commissioni, questa volta – che dovrà fare da ponte per calare le pretese economiche dell’Al-Ahli. Perché non solo il Napoli non ha proprio alcuna intenzione di dare a Gabri Veiga lo stipendio che percepisce, altissimo, in Arabia Saudita. Ma neanche ha tutta questa esigenza o bisogno di prenderlo a centrocampo, avendo trovato in Scott McTominay la mezz’ala perfetta al posto di Zielinski.

Le cifre del colpo dall’Arabia Saudita: il Napoli fa sul serio

Il Napoli, in ogni caso, fa sul serio. Ed è pronto, attraverso il lavoro di Manna, a dominare il calciomercato. Ha soldi il Napoli e può spenderli. Con un prestito, più l’opzione di riscatto, ecco che si può chiudere il colpo Gabri Veiga, già a gennaio. I partenopei potrebbero puntare sullo spagnolo con un riscatto a 20 milioni di euro – anche se ne chiedono 30 dall’Arabia Saudita -, dando la possibilità al giocatore di ritrovarsi in Europa, secondo le sue stesse volontà. Il Napoli, se esce Folorunsho a centrocampo, punterebbe su una valida alternativa che vede appunto il nome di Gabri Veiga come protagonista.