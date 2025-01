Napoli, pronta la beffa al Milan: arriva subito a gennaio

Sarebbe pronta la beffa al Milan da parte del Napoli, dopo i rumors che erano circolati per il calciomercato a gennaio.

Stesso colpo che per il Napoli si piazzerebbe a centrocampo, beffando i rossoneri sotto richiesta di Antonio Conte.

Perché, liberando il centrocampista che è in uscita con destinazione in Serie A, il Napoli avrà bisogno di prendere un sostituto. E lo stesso, tra i migliori giovani calciatori italiani, permetterebbe ad Antonio Conte, nel suo progetto triennale al Napoli, di trovare un serio candidato al ruolo da titolare per il futuro del club azzurro.

Napoli, beffa al Milan: si può chiudere già a gennaio

Il Napoli ha seria intenzione di essere tra i principali protagonisti di quello che è il calciomercato a gennaio che ha appena aperto i battenti.

Un 2025 senza indugi, per quello che sarà il calciomercato per il presente e il futuro. Tra chi va via, come Spinazzola o Folorunsho, entrambi in orbita Fiorentina a chi entra. E chi entra, sarà sicuramente uno dei colpi da novanta targati Giovanni Manna che, sui giovani, ci sa fare.

Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Cesare Casadei. L’ex Inter, finito al Chelsea dove con Maresca non trova poi così tanto spazio, sarebbe pronto a tornare in Serie A. E non più con destinazione Milano, questa volta sponda Milan, perché il Napoli farebbe sul serio per portarlo dal freddo di Londra all’ombra del Vesuvio.

Chi prende il Napoli a gennaio? In arrivo il classe 2003

Il classe 2003, ex Inter e centrocampista del Chelsea, sul quale si è intromesso il Napoli nell’affare tra lui e il Milan, porta il nome di Cesare Casadei.

Il centrocampista in uscita dai Blues vuole giocare in Serie A e farlo da titolare. Cosa che al momento è da escludere sia al Milan che al Napoli, considerando che arriverebbe per essere un comprimario, ma comunque importante, di entrambi i club. Casadei però può essere convinto da Giovanni Manna, così come da Antonio Conte, nel progetto tecnico partenopeo. Si è messo in testa, l’ex direttore della Juventus, di portarsi al Napoli quello che avrebbe voluto in passato per la sua Juve Next Gen.

Ultime sul colpo del Napoli: quanto costa Casadei

Le cifre del cartellino di Casadei, restano comunque alte. Il Napoli, per il centrocampista nato a Ravenna, potrebbe scegliere di investire i 15-20 milioni di euro che il Chelsea chiede per il riscatto, cominciando ad assicurarselo in prestito.