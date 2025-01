Spinazzola dice no: salta il primo acquisto del Napoli, era tutto fatto

Cambia il futuro di Spinazzola a Napoli. Manna dovrà rivedere i piani dopo il rifiuto dell’esterno, che si è opposto al trasferimento. Per lui è pronta un’altra destinazione, ecco quale.

L’operazione era in via di definizione, c’era l’accordo con gli agenti ed il club per uno scambio con il Napoli.

Alla fine è arrivato il rifiuto da parte del giocatore, che si è opposto ed ha deciso di rifiutare la destinazione italiana. Attende la chiamata di un altro club, che ha fatto sapere di essere interessato a Spinazzola.

Adesso il Napoli dovrà rivedere i piani riguardo il vice Olivera, ecco tutti i dettagli.

E’ definitivamente naufragata l’idea di scambio tra Napoli e Fiorentina. La conferma arriva quest’oggi dall’edizione odierna di Tuttosport che fa sapere come il giocatore abbia deciso di rifiutare l’offerta dei viola.

L’ex Roma, infatti, vuole un ruolo da protagonista per questa seconda parte di campionato e l’idea di fare da vice a Gosens non ha convinto il giocatore che adesso attende la chiamata di un’altra squadra italiana.

Chi prenderà Spinazzola?

Non sarà dunque la Fiorentina la prossima squadra di Spinazzola. Il giocatore, adesso, è in attesa di una chiamata da parte di un altro club di Serie A, interessato all’esterno che ha grandi ambizioni per il futuro.

Il sogno, infatti, è tornare a vestire la maglia della Nazionale, e tornare protagonista con la maglia azzurra. Ecco perché, in questa seconda parte di campionato, vuole giocare con maggiore continuità.

La Fiorentina non poteva garantire a Spinazzola il giusto spazio, visto che a sinistra c’è Gosens che in questo momento è intoccabile per Palladino che ha già messo alla porta il capitano Biraghi che, a questo punto, rischia di non andare a Napoli.

Gli azzurri, adesso, dovranno accelerare per vendere Spinazzola e solo dopo potranno prendere un altro esterno a sinistra con il capitano della viola che resta una possibilità per gli azzurri, che sono ancora in attesa di capire cosa ne sarà di Danilo che resta sempre in orbita Napoli.

Calciomercato: Torino su Spinazzola

C’è il ds Vagnati sulle tracce del calciatore. Secondo le ultime notizie di mercato, il direttore vuole portare a Torino Spinazzola che è pronto ad occupare la fascia sinistra dei granata.

La società di Urbano Cairo ha un accordo di massima con l’ex Roma, che ha deciso di accettare la destinazione. Servirà ancora un po’ di tempo prima della fumata bianca, bisognerà trovare l’accordo con il Napoli.

Ma l’affare può essere considerato già a buon punto con la Fiorentina, adesso, che dovrà guardare a nuovi obiettivi per la fascia sinistra.