Affondo per Pellegrini: si chiude grazie allo scambio

Lorenzo Pellegrini è oramai destinato a lasciare la Roma in questo calciomercato, con Napoli che rientrerebbe tra le possibili destinazioni.

Il capitano giallorosso è infatti la prima scelta per il centrocampo di Antonio Conte, che starebbe spingendo in prima persona affinché quest’operazione vada in porto. Da qui a parlare di affare fatto, però, ce ne vuole, anche perché l’insistenza del salentino avrà sì un valore specifico nella scelta di un Pellegrini che comunque sarebbe attratto anche da un’altra soluzione, altrettanto suggestiva e blasonata.

Insomma, il capitano della Roma è conteso, ma l’impressione è che a questo punto l’ultima parola possa spettare alla società giallorossa, che a quel punto valuterà ed accetterà l’offerta che più le conviene.

Colpo Pellegrini: tutto pronto per il suo addio a Roma

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Pellegrini, destinato oramai a lasciare Roma come confermano anche le panchine delle ultime settimane. Qualcosa sembrerebbe essersi rotto, e per evitare di uscire fuori dalle rotazioni di Luciano Spalletti il capitano giallorosso avrebbe oramai accettato la possibilità di andare via da quella che è da sempre casa sua.

Napoli è senza ombra di dubbio la soluzione più concreta ad oggi, complice anche l’insistenza di Antonio Conte, che in Lorenzo Pellegrini vedrebbe quelle qualità, tecniche e tattiche, che servono al suo centrocampo per compiere il definitivo salto di qualità. Il salentino addirittura riterrebbe essere il classe ’96 una priorità, al punto che il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe già messo al lavoro per cercare di mettere il prima possibile il giocatore a disposizione del suo allenatore. I presupposti ci sarebbero dunque tutti, ma sul capitano della Roma si sarebbe posata l’attenzione anche di un’altra storica società di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, complice il discorso relativo a Davide Frattesi, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini in vista di questo calciomercato.

L’affare Pellegrini si chiude grazie allo scambio

Anche l’Inter si è inserita nella corsa a Lorenzo Pellegrini. Notizia, questa, che non fa decisamente piacere al Napoli che sperava di poter essere l’unica squadra in corsa per il capitano della Roma.

L’intromissione dei campioni d’Italia potrebbe dunque stravolgere i piani dei partenopei, anche perché dalle parti di viale Liberazione avrebbero un’arma segreta da poter utilizzare e che manderebbe decisamente fuori pista il club di De Laurentiis: Davide Frattesi. Roma ed Inter potrebbero infatti presto sedersi al tavolo delle trattative per iniziare a parlare di uno scambio che vedrebbe per l’appunto coinvolti l’ex Sassuolo e Lorenzo Pellegrini, che non disdegnerebbe affatto la possibilità di vestire nerazzurro. Staremo a vedere.