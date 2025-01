Londra-Napoli asse caldo: Manna regala un talento a Conte

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, con il Napoli alla ricerca di opportunità per rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte.

Una di queste potrebbe arrivare direttamente da Londra, visto che il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe al lavoro per regalare all’allenatore salentino uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale. Ai margini del progetto tecnico della sua squadra, il calciatore starebbe spingendo per andare via da Londra in questo calciomercato, e Napoli al momento sembrerebbe essere la città migliore considerata la possibilità di giocare ed essere protagonista che avrebbe in azzurro.

Occhio però alla concorrenza, visto che stiamo parlando di un giocatore che in Italia gode di una stima smisurata da parte di tantissimi club.

Manna al lavoro per rinforzare la squadra di Conte

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli, pronto ad affondare i colpi decisivi sui giocatori che Antonio Conte avrebbe richiesto per andare a rinforzare la propria rosa. Difensore centrale e terzino sono le priorità, ma occhio anche a quelle altre “piccole” richieste che il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe cercando di accontentare.

Una di queste avrebbe a che vedere con il giovane talento, giocatore oramai finito nel dimenticatoio in quel di Londra nonostante abbia ancora tanto da dire e fare. Lasciarlo poltrire in Inghilterra non è una cosa che Antonio Conte ha intenzione di valutare, ed è per questo che il salentino ne avrebbe fatto il nome alla dirigenza partenopea, che nelle scorse ore avrebbe allacciato i contatti con agente e club per cercare di capire i margini di riuscita di quest’operazione. I presupposti sembrerebbero esserci tutti, motivo per il quale il salentino ci starebbe iniziando a mettere il pensiero.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe essere la squadra che riporta in Serie A Cesare Casadei. Una bozza di trattativa sarebbe stata avviata, adesso non resta altro che capire come questa si possa evolvere in questi giorni.

Il Napoli lo vuole, ma occhio alla concorrenza

Il Napoli è in corsa per riportare in Serie A Cesare Casadei in questo calciomercato. Neanche col connazionale Maresca l’italiano è riuscito a trovare maggiore fortuna al Chelsea, a conferma che la scelta di trasferirsi in Inghilterra oramai 3 estati fa non è stata delle migliori.

Nella vita bisogna però commettere gli errori per capirlo, e Casadei l’ha capito ed è per questo che starebbe spingendo per tornare in Serie A. Napoli potrebbe essere la soluzione giusta, così come la Lazio, l’altro club al lavoro per il classe 2003. Al momento nessuna delle gode di un vantaggio spropositato rispetto all’altra, differenza che nascerà nel momento in cui una riuscirà a dare più garanzie tecniche al ragazzo rispetto all’altra. Staremo a vedere.