Lukaku bocciato: Conte beffa il Milan, l’attaccante è del Napoli

Il Milan sembrava essere il club in vantaggio nella corsa al giocatore, ma il Napoli ha ingranato la marcia giusta superandolo e beffandolo.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante è oramai destinato a vestire la maglia azzurra a partire da questo calciomercato invernale, complice l’importante lavoro sotto traccia fatto da Antonio Conte in questi ultimissimi giorni. L’allenatore salentino è come se fosse sceso in campo in prima persona per convincere il bomber ad accettare la corte della Sirena Partenope piuttosto che quella del Diavolo, riuscendo nel suo intento visto che oramai possiamo parlare di affare in dirittura d’arrivo.

Fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, tutto è possibile, ma oramai la strada intrapresa lascia credere che la meta finale possa essere Napoli e non Milano.

Conte sostituisce Lukaku con un obiettivo del Milan

Questa prima parte di stagione ha fatto capire ad Antonio Conte che Romelu Lukaku non è più l’attaccante dominante (e decisivo) di una volta, nonostante il belga abbia fatto i suoi gol fino a questo momento. L’impressione, però, è che il salentino chieda ancora di più dal suo numero 11, richieste che forse non potranno mai essere esaudite.

Ed è per questo che il Napoli si sarebbe iniziato a muovere di conseguenza nel calciomercato, valutando diversi profili da affiancare a Lukaku per andare a completare il reparto offensivo di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione. Considerata l’oramai scontata cessione del Cholito Simeone, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese, ed è per questo che avrebbe messo nel mirino un obiettivo del Milan, attaccante d’esperienza internazionale che fino a questo momento ha registrato numeri formidabili in Premier League.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di 365scores, il Napoli avrebbe raggiunto il Milan nella corsa a Chris Wood, attaccante neozelandese della sorpresa Nottingham Forest, terza forza del campionato inglese.

Colpo low cost per andare a completare l’attacco

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Chris Wood del Nottingham Forest in vista del prossimo calciomercato. O almeno questo è quanto riferito dai colleghi di 365scores, che parlando del 33enne neozelandese come il profilo perfetto da andare ad inserire nel contesto della formazione di Antonio Conte.

Oltre a questo, l’ex Burnely e Newcastle, fra le altre, rappresenterebbe essere una vera e propria opportunità per De Laurentiis, complice una valutazione attuale di mercato davvero bassissima. Stando a dati Transfermarkt, il costo del cartellino di Wood dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro, ma l’impressione è che il Forest possa alzare un po’ la presa considerato il rendimento in questa stagione del 33enne. Napoli avvisato, mezzo salvato. Staremo a vedere.