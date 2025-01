Napoli: beffa e contro-beffa alla Juventus, il colpo dallo United

Il Napoli è pronto a piazzare la beffa con contro-beffa alla Juventus, nell’imminente calciomercato.

Lo rivelano dall’estero, precisamente dall’Inghilterra dove è diventata di dominio pubblico la notizia, nel corso di questa giornata, dell’affare che vede protagonisti gli azzurri in Inghilterra per il gran colpo dal Manchester United.

Dalle parti dei Red Devils, a Manchester, i tifosi dello United non si spiegano come dopo quanto già successo con Scott McTominay, venga permesso al Napoli di prendere un altro dei calciatori che lontano da Manchester, rischiano di diventare tra i migliori giocatori del campionato dove andranno. Ne sono un esempio appunto sia Scott McTominay nel centrocampo del Napoli che David De Gea alla Fiorentina, con i due che si incroceranno proprio nel corso di questo week-end, per lo scontro ai vertici che riguarda un passo importante verso il sogno Scudetto per gli azzurri.

Napoli, che beffa alla Juventus: il piano per il colpo dallo United

Direttamente dal Sun, in Inghilterra, rivelano la beffa del Napoli a Cristiano Giuntoli e la Juventus. Bisogna andare con ordine. Con Giuntoli che ha nelle proprie intenzioni quella di andare direttamente da Victor Osimhen, versando nelle casse del Napoli gli 81 milioni che il club ha, come accordo, per la clausola rescissoria del calciatore.

Ma è addirittura per 75 milioni, cifre che neppure andranno perse completamente per prendere il sostituto, che Osimhen potrebbe essere ceduto. Come? Lo spiegano i media britannici, che vedono appunto nella possibilità immediata, il trasferimento di Osimhen al Manchester United.

E a quel punto, la Juventus che cerca un sostituto, andrebbe diretta su Zirkzee, che però verrebbe “fermato” dai Red Devils che lo vendono solo alle proprie pretese economiche. Così come Rashford che però, a quel punto, è nei piani del Napoli. L’attaccante inglese, infatti, può arrivare al Napoli in un affare a cifre totalmente dimezzate rispetto ai 75 milioni incassati per Osimhen, riuscendo a prenderlo per praticamente la metà.

Rashford al Napoli e Juve spiazzata: c’entra Zirkzee

A questo punto, con Osimhen titolare e Zirkzee a fargli da riserva, lo United sarebbe apposto così. Con Rashford “liberato” e spedito al Napoli per una cifra intorno ai 40-50 milioni di euro.

Il Napoli, acquistandolo per quella cifra, si ritroverebbe con Kvaratskhelia e Neres sulle corsie e Rashford nel ruolo di punta centrale. Altrimenti, lo stesso Rashford, potrebbe giocare da esterno con Neres, in un Napoli che in futuro sarà privo sia di Osimhen che del georgiano.

La preferenza di Osimhen e le intenzioni del Napoli

Le intenzioni del Napoli sono quelle di non rinforzare la Juve. Chiaro è che con la clausola rescissoria di Osimhen, vede il Napoli con le mani legate. Ma stando ai rumors, le volontà di Osimhen sarebbero quelle di giocare in Premier League, da attaccante titolare del Manchester United.