Un altro colpo dopo McTominay: arriva dalla Premier League

Il Napoli fa sul serio per il presente e per il futuro e dal calciomercato potrebbe arrivare un altro colpo dopo McTominay.

Dopo lo straordinario colpo piazzato sullo scozzese, passando pure per quella che è stata l’operazione Gilmour – da capire ancora il vero valore del calciatore arrivato da Brighton e che ha avuto poco spazio fino ad ora -, il Napoli potrebbe piazzare un nuovo affare sempre dall’Inghilterra.

Come svelano dalla Gran Bretagna infatti, direttamente da Team Talk, un altro colpo potrebbe arrivare da una delle big d’Inghilterra. Dal Chelsea di Enzo Maresca, dove non trova spazio considerando le sole cinque partite giocate tra Conference League e coppa inglese. Praticamente mai presente invece e neppure per un minuto, in Premier League.

Calciomercato, colpo dal Chelsea: un altro affare dopo McTominay

L’affare potrebbe portare nuovamente al grande colpo dal Chelsea, con uno dei giocatori pronti alla separazione considerando il poco spazio concesso dall’allenatore e un futuro lontano da quello che è il progetto tecnico, sul quale è escluso, lo stesso calciatore inglese.

Successe anche a Scott McTominay e lo stesso calciatore del Chelsea, adesso, accetterebbe quella che è la proposta che arriva in Italia. Il calciatore è seguito da Milan e non solo in Serie A e rappresenterebbe uno dei giovani calciatori più interessanti del panorama calcistico inglese.

Secondo quanto svelato in Inghilterra, dalla stessa fonte, il Napoli potrebbe beffare le rivali italiane e piazzare quello che è il colpo dal Chelsea nel nome di Carney Chukwuemeka.

Ultime Napoli: colpo in chiusura solo col prestito dal Chelsea

È soltanto in prestito che il Napoli prenderebbe il talento del Chelsea a centrocampo. L’affare in uscita che vede Folorunsho alla Fiorentina, obbliga il Napoli a sostituirlo con un centrocampista centrale, anche solo per sei mesi. E in questo caso ecco che spunta l’ipotesi a centrocampo dal Chelsea, con i Blues che vorrebbero vedere maggior minutaggio per il proprio centrocampista, con la possibilità poi di vedere aumentare il valore del suo cartellino. Il Napoli però, che prende Chukwuemeka in prestito, vuole garantirsi poi la possibilità di riscattarlo per circa 10 o 15 milioni.

Le cifre che chiede il Chelsea per la cessione al Napoli

Il Chelsea, dal canto proprio, ha fatto sapere alle pretendenti per Carney Chukwuemeka che il suo cartellino ha un valore di circa 25-30 milioni di euro e che non ha alcuna intenzione di calare le proprie pretese. Il Napoli e tutte le altre pretendenti, sono dunque avvisate.