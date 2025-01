Accordo con Pellegrini, c’è l’intesa sul contratto: firma subito

Nonostante sia capitano e figlio di Roma, Lorenzo Pellegrini si trova costretto a lasciare in questo calciomercato il club nel quale è cresciuto e per il quale ha sempre tifato.

Qualcosa sembrerebbe essersi rotto, e considerato il Mondiale in programma nel 2026, per evitare di perdere la fiducia del CT è Spalletti è meglio andare via per trovare maggiore continuità e serenità altrove. Ed è proprio su questo che Pellegrini starebbe lavorando insieme al suo agente, al punto che il centrocampista della Roma avrebbe addirittura anche già trovato chi potrebbe dargli tutte queste garanzie, anche quelle economiche.

Si parlerebbe infatti di un’intesa totale sul contratto, che verrà però firmato solo nel momento in cui si dovesse trovare un accordo anche con la società giallorossa.

Accordo con Lorenzo Pellegrini: firma subito

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Pellegrini, destinato oramai a lasciare casa sua, Roma, a fronte dei problemi nati degli ultimi mesi. Si pensava e credeva che questi potessero essere superati con il ritorno di Claudio Ranieri, che invece non ha fatto altro che voltare le spalle al suo capitano e lasciargli all’uscio della porta di Trigoria le valige già pronte.

Certo, se non si dovesse trovare una sistemazione Pellegrini a Roma potrebbe rimanerci senza troppi problemi, ma oramai l’impressione è che difficilmente questo scenario, il preferito dal calciatore, difficilmente si concretizzerà. Per questo motivo il classe ’96 si sarebbe messo alla ricerca di una nuova squadra, individuando in una storica piazza di Serie A la soluzione ideale, complice anche chi siede oggi in panchina. Dall’altra parte è stato mostrato lo stesso interesse, quello che oggi potrebbe portare ad una definitiva fumata bianca in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Mattino, nonostante l’insistente e fastidio interesse dell’Inter, che dalla sua potrebbe giocarsi la carta Frattesi, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con l’entourage di Lorenzo Pellegrini per quanto riguarda il contratto che il prossimo ex capitano della Roma potrebbe andare a firmare.

Intensa totale con Pellegrini: i dettagli

Lorenzo Pellegrini ed il Napoli hanno raggiunto un accordo nelle scorse ore, o almeno questo è quanto riferito questa mattina da Il Mattino. Le parti avrebbero infatti trovato un’intesa totale sul contratto, volta principalmente ad aiutare il club partenopeo a spalmare in più anni il pesante ingaggio che percepisce l’attuale capitano della Roma, ovvero 6 milioni di euro.

Stando a Il Mattino, infatti, Pellegrini e Napoli hanno raggiunto un accordo sulla base di un contratto triennale con opzione per il quarto anno a favore del club, che adesso non deve fare altro che sedersi al tavolo delle trattative con la Roma per discutere dei costi di quest’operazione.