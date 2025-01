Infortunio Kvaratskhelia, gira una strana voce sul mercato

Khvicha Kvaratskhelia salta la partita contro la Fiorentina per un problema muscolare: inizia a girare una strana voce sul mercato.

L’attaccante georgiano è sicuramente uno degli uomini migliori della rosa di Antonio Conte e il suo apporto alla squadra è determinante per vincere le partite e per stare così in alto in classifica. In questa stagione non sta raggiungendo numeri troppo importanti rispetto al passato, è un po’ sottotono anche per il cambio di strategia e di idee tattiche di Antonio Conte che gli chiede uno sforzo maggiore in fase difensiva, e quindi sono iniziate delle polemiche intorno alla sua figura.

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli è in bilico e in questo momento è in trattativa per il rinnovo del contratto che, però, non è ancora arrivato.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: le condizioni

Il Napoli giocherà a Firenze senza Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano non è stato convocato da Antonio Conte per la trasferta in Toscana e al suo posto dovrebbe esserci, con grande sorpresa, Leonardo Spinazzola dal primo minuto. L’assenza di Kvaratskhelia mette in difficoltà l’allenatore e tutto il Napoli che dovrà fare a meno della sua pedina migliore in una partita estremamente delicata e difficile.

L’infortunio di Kvaratskhelia non dovrebbe essere per niente complicato. Si tratta di un affaticamento muscolare che non gli permette di essere al 100% ma non può essere rischiato perché Conte lo vuole in forma e al massimo per le prossime partite.

I tempi di recupero di Kvaratskhelia, infatti, sono presto detti: sarà in campo per la prima partita del girone di ritorno di domenica prossima contro il Verona.

Infortunio Kvaratskhelia: è reale o c’entra il mercato?

L’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia ha creato un po’ di polemiche nell’ambiente Napoli. Il calciatore georgiano non è al meglio da un po’, per un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori contro Udinese e Genoa, bloccandone la continuità di rendimento e di adattamento al gioco d Conte.

Il nuovo infortunio comunicato ieri da Conte in conferenza stampa, è stato visto da molti come un un infortunio di mercato. Secondo alcuni tifosi, infatti, il forfati di Kvaratskhelia in una gara così importante come Fiorentina-Napoli è un messaggio rivolto al futuro.

Conte dovrà fare a meno di Kvara e intanto dovrà provare anche altri calciatori in modo da poterlo sostituire qualora dovesse essere ceduto in estate.

Futuro Kvaratskhelia: pronte offerte super

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli è in bilico più che mai. L’attaccante georgiano sta trattando il suo rinnovo ma non ha ancora trovati alcun accordo con la società e per questo motivo c’è il rischio che a fine stagione possa partire per mete ancora più importatnti.

Dalla Premier League, dal Barcellona e dal PSG sono già arrivati i primi corteggiamenti e il Napoli è stato molto chiaro: Kvaratskhelia vale non meno di 70 milioni di euro.