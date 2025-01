Napoli, è fatta: programmate per domani le visite mediche

Dopo settimane intense di trattative, le parti hanno finalmente trovato l’accordo per il trasferimento del giocatore in questo calciomercato.

Il ragazzo aveva oramai poco da dire in quel di Napoli, ed è per questo che Antonio Conte avrebbe dato il suo ok all’uscita del centrocampista, con il quale potremmo dire non essere mai scoccato il feeling che tutti si auguravano ad inizio stagione. Questa cessione libererà un posto nella rosa partenopea, che dovrebbe però essere immediatamente occupato da una delle grandi richieste dell’allenatore salentino per questo gennaio.

Prima di cantare vittoria, però, c’è il classico iter di visite mediche da dover superare, in programma a quanto pare già nella giornata di domani.

È fatta, saluta Napoli: domani le visite mediche

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, pronta a sbarazzarsi di quelli che volgarmente vengono definiti gli esuberi della formazione di Antonio Conte. Con Caprile prossimo a diventare il nuovo portiere del Cagliari, nelle prossime ore il club partenopeo potrebbe salutare un altro giocatore che non rientrerebbe nei piani dell’allenatore salentino.

Le parti avrebbero infatti trovato l’accordo per il trasferimento del napoletano, che in occasione della partita di questo pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina non è stato neanche convocato. Una causalità? Assolutamente no, visto che in questi casi è sempre meglio evitare ogni sorta di situazione che possa far nascere un imprevisto, anche se già si è difficoltà. L’impressione, comunque, è l’affare oramai si sta avviando verso la fine, e difficilmente salterà, soprattutto arrivati a questo punto.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, Michael Folorunsho è oramai un nuovo giocatore della Fiorentina, mancano sì le firme, ma nella giornata di domani l’ex Verona dovrebbe svolgere le visite mediche con il club Viola, per poi ottenere l’idoneità sportiva e mettersi a disposizione di Raffaele Palladino, che non ha fatto nessun altro nome se non quello dell’italo-nigeriano per andare a rinforzare la propria mediana.

Cessione in vista per il Napoli: i dettagli

Oramai la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina è stata definita. Ora la palla passa nelle mani del giocatore che dovrà superare prima le visite mediche e poi l’idoneità sportiva per mettersi agli ordini di Raffaele Palladino.

Per cederlo ad una diretta rivale significa che il Napoli è stato accontentato in tutto e per tutto, ed effettivamente così è. Stando ai colleghi di TMW, infatti, Folorunsho si trasferirà alla Fiorentina in prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro, che diventerà però obbligo allo scattare di una condizione semplicissima da centrare. Dopo i primi tre mesi in Viola, il centrocampista italiano si legherà al club toscano fino al 2029.