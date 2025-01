Sfuma un obiettivo per il Napoli: giocherà per la nemesi di Conte

Da tempo sulle tracce del giocatore, il Napoli potrebbe rimanere alla fine a mani vuote per via di una storica nemesi di Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’obiettivo azzurro sarebbe finito nel mirino di un’altra grande d’Europa, guidata da uno dei più grandi rivali in panchina del salentino. C’è dunque la possibilità che possa nascere una vera e propria asta in questo calciomercato invernale, anche se l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada bene precisa, che non prevedere (il) Napoli come meta finale.

Antonio Conte non sarà sicuramente contento di questo, anche se avrebbe delle soluzioni sulle quali andare a puntare per rinforzare comunque la propria rosa.

Sfuma un obiettivo per il Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, più movimentato di quanto effettivamente ci si potesse immaginare. A detta di molti la formazione partenopea questo gennaio non avrebbe dovuto fare altro che andare a completare la rosa di Antonio Conte con qualche accorgimento, ma tra le varie operazioni in entrata, e la situazione Kvaratkshelia, dalle parti di Castelvolturno ci sarebbe parecchio lavoro da fare.

L’intenzione, comunque, è quella di andare ad allestire una squadra forte e pronta per questa seconda parte di stagione, dove l’obiettivo sarà quello di lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata. A fronte di questo l’allenatore salentino avrebbe presentato una lista di nomi sui quali il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando. Presto questa potrebbe però essere modificata, visto che il dirigente azzurro potrebbe ritrovarsi costretto a depennare un obiettivo per via di una storica nemesi di Antonio Conte.

Stando a quanto riportato sui propri canali social da Ekrem Konur, infatti, il Fenerbahce di José Mourinho sarebbe sulle tracce di Kevin Danso, difensore austriaco del Lens da sempre pallino del presidente Aurelio De Laurentiis. Considerata la necessità di fare un difensore centrale, non è da escludere che il numero del Napoli possa farci un pensierino in questo calciomercato, anche perché il suo trasferimento in Turchia non è poi così scontato.

Niente Napoli: firma per un’altra grande d’Europa

Kevin Danso potebbe presto non essere più alla porta del Napoli. Il difensore austriaco sarebbe infatti finito nel mirino del Fenerbahce, che in questo calciomercato sembrerebbe essere disposto a tutto pur di mettere a disposizione di José Mourinho la roccia della difesa del Lens.

Da capire però quali possano essere le intenzioni del giocatore, che non sembrerebbe essere poi così tanto convinto della destinazione. Ed è qui che Antonio Conte potrebbe entrare in gioco, anche se José Mourinho potrebbe scendere in campo in prima persona per far cambiare idea a Danso e rinforzare la propria difesa. Nel caso questo piano non dovesse andare a buon fine, lo Special One sarebbe pronto a virare su Diego Carlos dell’Aston Villa, anche lui accostato in passato al Napoli.