Calciomercato Napoli: acquisto a sorpresa, sempre dalla Premier

Un’altra grande sorpresa per il Napoli che, questa volta, stupisce tutti con l’arrivo di un altro giocatore proveniente dal campionato inglese. Ecco tutti i dettagli.

Si intensificano i contatti da parte del club azzurro, che sta stringendo il cerchio attorno al nome del successore di Khvicha Kvaratskhelia che è pronto a volare a Parigi per raggiungere la sua nuova squadra.

E così, ancora una volta, la società azzura si concentra sul mercato inglese, che fino a questo momento ha già portato diversi giocatori, come Lukaku, Gilmour, McTominay e l’ultimo Billing, arrivato dal Bournemouth.

Dopo le voci su Garnacho, che sembra pronto a sposare la causa Conte, adesso è spuntato fuori un altro nome che può tornare di moda per il mercato del Napoli.

Da capire se l’affare sia legato o meno a Garnacho ma la società sta monitorando con attenzione il profilo del calciatore, che è uno dei talenti che può fare caso di Antonio Conte, pronto a sfruttare le sue qualità per sostituire Kvaratskhelia.

Nelle ultime ore, infatti, è spuntato fuori un altro giocatore che è finito sotto la lente d’ingrandimento di Manna che è a lavoro per trovare il sostituto migliore del georgiano. Non è da escludere che, alla fine, i colpi in attacco possono essere due, con Garnacho che è sempre in prima fila.

Calciomercato Napoli: un altro acquisto dalla Premier, i dettagli

Ci sono degli importanti aggiornamenti sul prossimo acquisto del Napoli, che in questa sessione di gennaio è la protagonista assoluta, con la cessione di Kvara al Psg che ha stupito e non poco i tifosi, che adesso si attendono delle novità sul mercato in entrata.

In attesa di capire come andrà a finire la vicenda Garnacho, la società sta monitorando con attenzione anche la situazione di un altro giocatore che milita in Premier League.

Si tratta di un ex Sampdoria, connazionale del neo acquisto Billing.

Infatti, secondo quanto riportato da AreaNapoli, Manna sta valutando la possibilità di portare a Napoli Mikkel Damsgaard del Brentford.

Damsgaard al Napoli: le ultime su questo affare

Classe 2000, il giocatore è esploso in Serie A con la maglia della Sampdoria, prima del trasferimento in Premier League. E’ tenuto in considerazione dagli scout azzurri, che non hanno escluso la possibilità di portare a Napoli Damsgaard.

L’esterno è nel miino anche di altre società che sono interessate al giocatore di proprietà del Brentford. Da capire se il danese è un’alternativa a Garnacho, che resta in prima linea per il mercato del Napoli, oppure un di più, che può servire a Conte per migliorare il reparto offensivo e completare la squadra.

Non resta, dunque, che attendere l’evolversi della situazione con le prossime settimane di mercato che saranno decisive per il Napoli, alla ricerca di un altro esterno per sostituire Kvara.