Napoli, intreccio col Chelsea: 40MLN per il sostituto d Kvara

Napoli e Chelsea, due squadre geograficamente tanto distanti tra loro quanto vicine per quanto concerne il calciomercato.

I movimenti di queste due società sarebbero strettamente legati fra di loro, soprattutto in merito al delicato discorso relativo al sostituto, o meglio, all’erede di Khvicha Kvaratskhelia. Si sarebbe infatti creato un incredibile intreccio tra il Chelsea ed il Napoli, che potrebbe presto portare il club di Aurelio De Laurentiis ad investire ben 40 milioni di euro per colui il quale prenderà il posto del georgiano nella rosa di Antonio Conte.

Il Chelsea non ha fatto altro che dare la spinta definitiva ai partenopei, che non stavano aspettando altro che una mossa del genere per muoversi di conseguenza.

Intreccio Napoli-Chelsea: lo stanno comprando

Con la cessione di Khvicha Kvaratkshelia il Napoli si è nuovamente preso la scena in questo calciomercato. Non solo per l’uscita in sé del georgiano, ma anche perché adesso potrebbe rompere gli equilibri del mercato europeo investendo tanto su colui il quale andrà a prendere il posto in rosa del 77.

Nel corso di questi giorni tanti nomi sarebbero stati accostati al club partenopeo, ma il più caldo è senza ombra di dubbio quello di Alejandro Garnacho. Classe 2004 del Manchester United, l’argentino sarebbe il prescelto di Antonio Conte, che però potrebbe rimanere con un pugno di mosche in mano visto il concreto interesse del Chelsea per il calciatore. Nonostante il ragazzo abbia dato la sua parola al Napoli, i Blues sembrerebbero essere al momento la squadra in vantaggio per ingaggiarlo, complice anche la possibilità di accontentare le richieste economiche dei Red Devils (70 milioni di euro). Per Garnacho il club partenopeo aveva intenzione di spendere al massimo 50 milioni di euro, cifra con la quale però avrebbe potuto fare poco e nulla, soprattutto con l’inserimento del Chelsea.

Ed ecco che il Napoli avrebbe già trovato un’alternativa valida all’argentino, profilo ancora piuttosto giovane ma d’esperienza internazionale considerate le sue stagioni al Borussia Dortmund. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de L’Equipe, gli azzurri avrebbero accelerato i discorsi per Karim Adeyemi, tedesco classe 2003 per il quale De Laurentiis avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale.

40MLN per il sostituto di Kvara: annuncio dalla Francia

Sfumata oramai la pista Garnacho, complice l’inserimento del Chelsea e le distanze economiche con il Manchester United, il Napoli avrebbe spostato la propria attenzione su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

Profilo che Antonio Conte gradirebbe per caratteristiche fisiche e tecniche, ed è per questo che De Laurentiis starebbe cercando di stringere i tempi presentando già una prima offerta ufficiale ai tedeschi. Stando ai colleghi de L’Equipe, il Napoli avrebbe messo sul tavolo 40 milioni di euro per Adeyemi, cifra che potrebbe bastare, soprattutto se si considera il fatto che il BVB dovrebbe liberarsi di un altro giocatore per fare posto a Rashford. Staremo a vedere.