Un’altra beffa dopo Kvara: colpo della Juve da 40 milioni

Un’altra beffa per il Napoli, che si trova coinvolto in quella che è la complessa situazione che riguarda l’addio di Kvaratskhelia.

Una seconda possibile beffa arriva dalla Juventus, come spiegano da Tuttosport, per quanto riguarda il dopo-Kvara.

Non solo l’addio di Kvaratskhelia, sul quale il Napoli sta cercando di risolvere il problema emerso in questo gennaio, considerando che nel bel mezzo della stagione e non con la possibilità di aprire un nuovo ciclo come succede solitamente nel mercato estivo, ha perso uno dei calciatori più rappresentativi. L’addio con destinazione al Paris Saint-Germain, ormai ufficiale, obbliga il Napoli a cercarsi altro. E potrebbe esserci un’altra beffa per il Napoli, appunto, per l’acquisto che ha intenzione di piazzare la Juventus attraverso l’operazione di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Napoli: seconda beffa dopo Kvara, ci pensa la Juve

Ci pensa la Juventus a beffare il Napoli che, dopo aver perso Kvaratskhelia, rischia una possibile seconda beffa. Perché adesso la Juventus ha eccome i suoi soldi da spendere.

La possibile cessione di Cambiaso, sempre più vicino all’approdo al Manchester City e a cifre enormi, permetterà alla Juventus di piazzare un grande colpo sulla corsia mancina. Proprio la stessa, che beffa il Napoli dopo l’addio già consumato del georgiano.

Il Napoli sta riflettendo sul dopo-Kvaratskhelia, col calciatore che lascia un posto vacante sul lato mancino, a prescindere poi da David Neres che si era già preso il suo posto, ancor prima dell’addio per la destinazione alla Torre Eiffel. E la Juventus, ostacolando proprio il mercato del Napoli, punterebbe forte su uno degli obiettivi di calciomercato annunciati per il Napoli: il talento danese del Lecce, per la bellezza di 40 milioni.

Juve, pronta la beffa al Napoli: Giuntoli parte all’assalto

Giuntoli parte all’assalto, dopo aver già preso Alberto Costa e Kolo Muani, con una nuova beffa per il Napoli. Perché, secondo quanto informa il quotidiano piemontese, la Juventus farebbe sul serio per Patrick Dorgu. Il terzino a tutta fascia, che il Napoli stava valutando come opzione per il dopo-Kvara, considerando che Dorgu può pure giocare nella batteria di esterni offensivi, potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. A sorpresa, Giuntoli, sarebbe pronto all’assalto al Lecce per sostituire Cambiaso.

Le cifre e le volontà del giocatore sul trasferimento tra Juve e Napoli

Stando ai rumors, per convincere il Lecce a cedere Dorgu, ci vorranno almeno 40 milioni di euro. È stato chiaro il club salentino, nonostante sia il Napoli che la Juventus si siano avvicinati più ad una proposta da 20-25 milioni di euro. La Juventus, con i soldi che incassa per Cambiaso e col Napoli che è in trattativa per Garnacho, potrebbe effettuare il gran colpo.