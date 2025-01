“Son al Napoli”, gira una voce anomala: la mossa di Conte

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia: ci sono tanti nomi sul tavolo, non è da escludere la clamorosa operazione Son.

Antonio Conte vuole una rosa pronta a vincere subito, anche se a inizio stagione non era assolutamente convinto di essere al primo posto a questo punto della stagione. Ci sono state parecchie difficoltà per la costruzione di questa squadra, non sono arrivati tutti i calciatori che lui avrebbe voluto e lo ha fatto presente a più riprese alla società.

Poi con la cessione di Kvaratskhelia il valore e le qualità della rosa del Napoli sono enormemente calate e ora Conte vuole un colpo da 90 per continuare sulla scia di quanto fatto fino a questo momento.

Calciomercato Napoli: pazza idea Son per sostituire Kvaratskhelia

Il Napoli sta sondando diversi nomi per riuscire ad arrivare nel minor tempo possibile all’attaccante giusto che possa sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha rappresentato tantissimo per la squadra e per lo stesso Conte che non avrebbe mai voluto farne a meno e ora cerca un sostituto giusto.

Ha detto chiaramente alla società e poi ribadito anche di fronte alle telecamere che vuole calciatori pronti a dare tutto per la causa azzurra e per fare la differenza e non giovanissimi che devono crescere e dei quali non si conosce quasi nulla.

Secondo le ultime notizie di mercato, per il Napoli ora si può aprire la pazza idea Heung-Min Son.

Napoli su Son del Tottenham: è il sogno di Conte

Il Napoli è anche sulle tracce di Heung-Min Son per il post Kvaratskhelia. L’attaccante coreano del Tottenham sta vivendo il suo periodo peggiore da quando veste la maglia degli Spurs, la squadra non ruota più e in questo momento rischia anche la retrocessione in Championship.

Son è finito nel mirino dei tifosi del Tottenham che dopo anni di amore sconfinato stanno iniziando a decretare la sua fine e a più riprese hanno chiesto anche la sua cessione per dare una sterzata decisiva alla stagione.

Son è stato già allenato da Conte alTottenham e proprio nella stagione 2021/22 ha vissuto l’annata più prolifica della sua carriera. Dunque non è da escludere che un contatto tra le parti possa essere accolto con una certa sensibilità dal 32enne sudcoreano.

Son al Napoli: perché è possibile

Heung-Min Son al Napoli sembra un colpo impossibile ma non è così. L’attaccante e capitano del Tottenham ha ormai 32 anni (33 il prossimo 8 luglio) e ha il contratto in scadenza nel 2026 con gli Spurs e considerata la stagione maledetta non è da escludere il suo addio immediato per dare una svolta definitiva.

Il Tottenham chiede 30 milioni per cedere Son e anche le cifre del suo ingaggio non sono impossibili per il Napoli. Guadagna 6.5 milioni di euro netti a stagione con gli Spurs, quindi il Napoli potrebbe convincerlo con un’offerta molto simile a quella fatta a Kvaratskhelia poche settimane fa. Infine ritroverebbe Antonio Conte che è garanzia per le qualità del campione asiatico.