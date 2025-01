Colpo in difesa del Napoli, ma non è Comuzzo: lo manda Icardi

Nel corso di queste ore si è tanto parlato di Comuzzo in orbita Napoli, ma il rinforzo in difesa per Conte non sarà il classe 2005.

Stando alle ultime notizie, infatti, le ricche richieste della Fiorentina avrebbero leggermente rallentato l’affare, che da qui al prossimo 3 di febbraio difficilmente si riuscirà a sbloccare. Nel frattempo, comunque, il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe coperto trattando per un altro difensore, anche lui piuttosto giovane e di prospettiva che potrebbe arrivare a vestire la maglia azzurra in prestito.

I dialoghi tra le parti viaggerebbero spediti verso un accordo, con il giocatore che dal canto suo starebbe spingendo per finire sotto gli ordini di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio.

Niente Comuzzo: il colpo in difesa del Napoli è un altro

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a pochi giorni dalla fine della sessione non sarebbe più focalizzato sul sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Attenzione, il club partenopeo è ancora alla ricerca di un giocatore che possa andare a sostituire il georgiano, ma a quanto pare la priorità sarebbe tornata ad essere un’altra.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche il mancato arrivo di Danilo, il direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbe comunque regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore centrale nel corso di questo calciomercato. Con insistenza starebbe impazzendo all’interno dell’ambiente Napoli il nome del giovane classe 2005 della Fiorentina Pietro Comuzzo, ma il rinforzo in difesa dei partenopei lo potrebbe a sorpresa mandare uno che per anni ha bucato la retroguardia azzurra con la maglia dell’Inter, ovvero Mauro Icardi.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Areanapoli, il Napoli sarebbe sulle tracce di Victor Nelsson del Galatasaray, classe 1998, ex Copenaghen, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia del club di Istanbul. Le parti starebbero discutendo di un possibile trasferimento in Serie A del danese, che potrebbe rientrare addirittura anche nell’affare Victor Osimhen.

Il nuovo difensore del Napoli arriva in prestito

Victor Nelsson potrebbe essere il rinforzo del Napoli in difesa. Ai margini del progetto tecnico del Galatasaray, il danese sarebbe alla ricerca di un’avventura che possa farlo tornare a sentire importante, e quella Italia potrebbe fare al caso suo, anche perché ad Antonio Conte serve un terzo titolare dopo Rrahmani e Buongiorno, al momento infortunato.

Nelsson rappresenterebbe essere quell’opportunità di mercato che il Napoli non avrebbe intenzione di farsi scappare, anche perché quest’operazione è super favorevole sotto ogni punto di vista. Stando ai colleghi di Areanapoli, infatti, il classe 1998 arriverebbe in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. C’è però una condizione necessaria e sufficiente affinché quest’affare possa andare in porto: il Galatasaray vorrebbe trovare il sostituto di Nelsson prima di dare il via libera per un suo trasferimento al Napoli. È dunque tutta una questione di giorni, con il club azzurro prossimo ad accogliere il quinto rinforzo del suo calciomercato invernale.