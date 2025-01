Niente Milan, l’attaccante firma con il NapolI: “Difficile dire no”

Sì pensava seriamente che l’attaccante potesse diventare un rinforzo del Milan in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi verso il Napoli, anche perché quando una squadra del genere bussa alla tua porta, “Difficile dire no”. A confermarlo il recente appunto, che difatti ha segnato il futuro nel prossimo calciomercato dell’attaccante, pronto a compiere un importate salto di qualità in carriera.

Sarà curioso capire adesso le eventuali cifre dell’accordo e se il Milan proverà ad inserirsi nelle trattative per stravolgere nuovamente le carte in tavola, ma l’impressione è che la strada intrapresa abbia come meta finale Napoli e non Milano.

Niente Milan, diventerà un nuovo giocatore del Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, alcune delle quali facendo irruzione come un fulmine a ciel sereno. Ancora alla ricerca di un giocatore che possa quantomeno andare a sostituire numericamente Khvicha Kvaratskhelia, il club azzurro si sarebbe portato avanti nei discorsi per un giocatore che in teoria avrebbe potuto puntare la prossima estate.

Anticipare un’operazione adesso per farne una in meno nel prossimo calciomercato invernale. È questa l’idea di Aurelio De Laurentiis, che così facendo vorrebbe anche andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo ha tre colori, quelli della bandiera italiana. Per farlo il Napoli avrebbe messo gli occhi su un attaccante della Serie A, seguito ed accostato anche al Milan nel corso di questi ultimi, intensi, giorni di calciomercato. A confermarlo il recente annuncio, che non lascia spazio ad interpretazione.

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex attaccante dell’Udinese Alexandre Geijo ha parlato di Lorenzo Lucca, giovane attaccante friulano che al termine della stagione potrebbe lasciare la formazione bianconera per una big di Serie A, proprio come il Napoli, che rientrerebbe in quella cerchia di club ai quali è “Difficile dire no”.

Il Napoli lo soffia al Milan: affare da almeno 30MLN

Nel sondare il terreno per Santiago Gimenez, il Milan aveva allacciato i contatti anche con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Alla fine la scelta di Ibrahimovic e Conceiçao è ricaduta sul messicano, che alle cifre di cui si sta parlando potrebbe presto diventare l’acquisto più oneroso nella storia del calciomercato invernale del Diavolo.

Così facendo Lucca diventa un’opzione per l’estate, a patto che però non ci sia chi lo anticipa. L’ex Udinese Geijo ha infatti parlato di Napoli per il giovane attaccante dei friulani, andando indirettamente a confermare le voci di questi mesi. Un tentativo per il classe 2000 il club partenopeo lo farà, ma la “legge è uguale per tutti”: per convincere l’Udinese a lasciar partire Lucca servono almeno 30 milioni di euro, soldi che De Laurentiis potrebbe ricavare dalla remunerativa cessione di Kvaratskhelia al PSG.