Napoli: anche Saint-Maximin è a rischio, Manna blocca il sostituto

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, riguardo il possibile arrivo del nuovo esterno offensivo, che dovrà sostituire Kvaratskhelia.

Ecco le ultimissime in merito al possibile colpo in entrata da parte degli azzurri, che sono a lavoro per definire, al più presto, l’arrivo del sostituto di Kvara. Il mercato, infatti, sta per finire e per il momento la società di Aurelio De Laurentiis non ha concluso nessuna operazione, riguardo il difensore centrale e l’esterno offensivo.

Un vero e proprio problema per Antonio Conte che, a inizio mercato, aveva indicato 2 nomi per rinforzare la rosa del Napoli: Garnacho e Danilo. Ma entrambi gli obiettivi sono falliti, per cause diverse.

Ecco perché, adesso, il club ha virato su altri calciatori, tra cui anche Saint Maximin che però rischia di saltare.

Ore decisive per l’arrivo al Napoli di Saint Maximin: perché l’affare può saltare

Dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni di mercato, riguardo questo affare che vede il Napoli protagonista. Infatti, secondo le ultime notizie, pare che ci sia già un principio d’accordo tra il Napoli ed il Fenerbahce per il trasferimento del calciatore che è di proprietà dell’Al Ahli.

La squadra araba, prima di cedere al Napoli Saint Maximin, deve interrompere il prestito dell’esterno con la squadra di Istanbul. Ed in queste ore i club sono in contatto per raggiungere l’intesa.

Addirittura, pare che il Napoli sia pronto anche a dare un indennizzo al club di Mourinho, dal valore di circa 1,2 milioni di euro.

L’operazione, comunque, sembra molto complessa proprio a causa del poco tempo a disposizione, visto che il mercato in Italia terminerà domani a mezzanotte. Il giocatore, per il momento, attende di essere liberato dalla società turca: senza questo passaggio non potrà concretizzare il suo trasferimento in azzurro.

E’ corsa contro il tempo, dunque, per l’arrivo a Napoli di Saint Maximin. Intanto, Manna è pronto a cautelarsi ed ha già individuato un’alternativa.

Chi prende il Napoli al posto di Saint Maximin

Se l’affare dovesse saltare, gli azzurri potrebbero decidere di investire su un altro giocatore. Nel mirino resta sempre Ndoye del Bologna, che è pronto a vestire la maglia degli azzurri.

L’esterno svizzero, sondato dalla dirigenza azzurra anche in passato, ha un costo che oscilla tra i 20-25 milioni di euro. Se il Bologna dovesse chiudere per un altro esterno offensivo, come Tchaouna della Lazio, si potrebbe lavorare anche per un prestito con diritto oppure obbligo di contratto.

La sensazione, comunque, è che gli azzurri fino all’ultimo aspetteranno il via libera per portare a Napoli Saint Maximin che, in questo momento, è il primo nome della lista. Ma per concludere questo affare serve l’accordo con l’Al Ahli, proprietario del cartellino e il Fenerbahce che ha attualmente in prestito il calciatore.