Calciomercato Napoli: 2 colpi sul gong, affare da oltre 20 mln

Chi sta prendendo il Napoli? Importanti novità di mercato relative al futuro di 2 calciatori che stanno per firmare con la società di Aurelio De Laurentiis.

Doppia operazione in chiusura da parte del Napoli che sul gong mette a segno una doppia operazione di calciomercato.

La società azzurra, infatti, ha deciso di mollare in via definitiva la trattativa per Saint Maximin. Il francese, dunque, non arriverà in azzurro. Al suo posto il club ha bloccato un altro calciatore che ha già accettato la destinazione.

La sorpresa, però, riguarda la difesa visto che il Napoli ha raggiunto l’intesa con la società per l’arrivo di un altro giocatore: ecco quale.

Napoli Okafor: c’è la svolta, sulla fascia arriva anche un altro calciatore

E’ tutto fatto per l’arrivo a Napoli di Okafor.

C’è l’accordo di massima con tra le due società che hanno raggiunto l’intesa per la cessione dell’attaccante svizzero che, all’ultimo momento, ha superato nelle gerarchie Saint Maximin.

Troppo complessa, infatti, la trattativa per portare l’esterno ex Newscastle in azzurro. Ed è per questa ragione che la società ha deciso di rompere gli indugi e mollare in maniera definitiva questo affare.

In poche ore, il club ha individuato il sostituto ed ha chiuso con il Milan che cede al Napoli Okafor con la formula del prestito oneroso, a 2 milioni di euro, con riscatto fissato a 23-24 milioni.

La sorpresa, però, non riguarda solo l’arrivo di Okafor: infatti gli azzurri hanno chiuso anche per un altro esterno. Ecco tutti i dettagli su questa operazione con il giocatore che arriva dalla Serie B.

Calciomercato Napoli: non solo Okafor, si chiude anche per il talento del Bari

E’ il giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, a rendere noti i dettagli di questa operazione che riguarda, ancora una volta, Napoli e Bari che sono legate dalla stessa proprietà, ovvero la Filmauro.

La società pugliese, gestita dal figlio di Aurelio De Laurentiis, ha accettato la proposta degli azzurri e sta per cedere al Napoli Mehdi Dorval, esterno difensivo di grande prospettiva che resterà in prestito al Bari fino al termine della stagione.

Un destino simile a quello di Caprile, Cheddira e Folorunsho, con il Napoli che ha messo le mani su un altro talento di prospettiva che in questi anni si è fatto le osse nella squadra biancorossa e che si prepara a vestire l’azzurro in vista della prossima stagione.