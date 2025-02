Napoli: bloccato un nuovo esterno, l’annuncio dell’agente

Il prossimo acquisto del Napoli arriva da Bologna?

Ultimissime notizie di calciomercato, con le parole dell’agente che ha fatto il punto riguardo l’arrivo del calciatore a Napoli nel prossimo mercato estivo.

Gennaio è stato un mese chiave per mettere a punto la trattativa e favorire l’acquisto da parte del ragazzo che si sta esprimendo nel migliore dei modi con la maglia rossoblù.

Calciomercato Napoli: chi prendono in attacco a giugno?

L’arrivo di Okafor a Napoli ha lasciato un po’ d’amaro in bocca non solo ad Antonio Conte ma anche ai tifosi che si aspettavano un grande nome per sostituire Kvara.

La cessione del georgiano al Psg ha spiazzato e non poco la tifoseria e l’ambiente che, per questa ragione, pretendeva un investimento diverso da parte della società che dopo aver sondato Garnacho e Adeyemi alla fine, nell’ultimo giorno di mercato, ha virato con forza su Okafor che è arrivato in prestito dal Milan.

Il calciatore, che non era nei piani di Conte, proverà a dire la sua in questa seconda parte di stagione con l’obiettivo di poter fare la differenza con la maglia del Napoli.

Intanto, già circolano le voci relative al possibile colpo del Napoli in estate con Manna a lavoro, già da adesso per non farsi trovare impreparato e mettere a segno un acquisto sulla trequarti.

Il nome a sorpresa può essere proprio lui, il giocatore di proprietà del Bologna: ecco tutti i dettagli svelati dall’agente, intermediario della trattativa e che ha provato a chiudere l’arrivo a gennaio di Ndoye a Napoli.

Ndoye al Napoli? Le parole dell’agente

Protagonista della trattativa, l’agente Lodovico Spinosi, intermediario della trattativa Ndoye, ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’esterno svizzero nel corso di un’intervista a Radio CRC.

“Il Bologna ha subito chiuso le porte al possibile trasferimento a Napoli di Ndoye. La società rossoblù non ha mai preso in considerazione la possibilità di vendere il giocatore nel mercato di gennaio. Stiamo parlato di una squadra che ormai si è consolidata e sta dimostrando il suo valore in Italia. Non abbiamo mai approfondito la questione perché non c’era la volontà del Bologna di cedere al Napoli Ndoye”.

“Affare rinviato per giugno? Il mercato estivo è diverso da quello invernale e per questo può succedere di tutto. Comunque il Bologna è una squadra importante, non è scontato che i calciatori lascino quella società così facilmente. Inoltre, loro non hanno bisogno di vendere. Diciamo che il futuro di Ndoye dipenderà anche dall’esito della stagione e se il ragazzo riuscirà a dire la sua con assist e gol. E’ un calciatore che nell’uno contro uno crea sempre superiorità numerica, è un profilo da grande squadra”.