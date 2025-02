“Napoli penalizzato dagli arbitri”: scoperto il ‘tranello’ dall’Inter

Il Napoli è in lotta con l’Inter per lo Scudetto e ora arrivano accuse pesantissime contro i nerazzurri sull’operato degli arbitri di Serie A.

Gli azzurri sono al primo posto in campionato e vogliono continuare su questo trend positivo ma il calciomercato ha tolto un pezzo pregiato a Conte – Khvicha Kvaratskhelia – e non ha portato granché all’allenatore leccese che non è rimasto felice della situazione e ora deve provare a gestire il gruppo nel miglior modo posssibile per arrivare fino alla fine a giocarsi la vittoria finale con l’Inter.

Il futuro del Napoli si scriverà di settimana in settimana e intanto sono già partite grandi polemiche intorno alla questione arbitrale: accuse all’Inter e a Simone Inzaghi.

Napoli vs Inter per lo Scudetto: folli polemiche

Il Napoli di Antonio Conte sta provando a combattere con le unghie e con i denti per restare ancorato al primo posto e proseguire la battaglia calcistica con l’Inter che questa sera darà la sua risposta alla classifica con la partita di Firenze. Il recupero potrà dire tanto sul futuro del campionato, con il Napoli come spettatore estremamente interessato.

L’ultimo turno di campionato ha frenato sia il Napoli che l’Inter che hanno pareggiato contro Roma e Milan, non senza polemiche arbitrali che ora inzieranno a diventare protagoniste del campionato.

Intanto piovono accuse molto pesanti sull’Inter che riguardano il mondo degli arbitri di Serie A.

Alvino contro gli arbitri e l’Inter: accuse in diretta tv

Le ultime vicende e polemiche legate all’arbitraggio di Milan-Inter e Roma-Napoli hanno portato varie discussioni in tv e nelle radio. Il giornalista Carlo Alvino si è scagliato apertamente contro l’arbitraggio di Serie A e, in generale, contro il modo di agire dell’Inter.

“Rigore Politano? Il VAR approva l’errore di Fabbri perché non interviene”, ha sottolineato con fare polemico il giornalista ai microfoni di TeleVomero e poi ha incalzato la sua questione contro l’Inter sostendendo che “quando parla Inzaghi o si lamenta di un presunto errore, anche il TG1 del giorno dopo alle 20.30 apre la pagina sportiva su questo”.

“Questa è la partita che si gioca sul calcio italiano”, ha poi sottolineato Alvino, sottintendendo che la classifica finale non dipenderà solo dal gioco espresso in campo ma anche dalla sudditanza psicologica che si vive nei confronti dell’Inter.

“Napoli penalizzato”: le parole di Carlo Alvino

Il rigore non fischiato al Napoli per il fallo su Politano – addirittura ammonito per simulazione – ha mandato su tutte le furie Carlo Alvino che ci ha tenuto a sottolineare la mancanza di “coraggio da parte dell’arbitro che non ha tolto la simulazione neppure di fronte all’evidenza”.

“La mancata uniformità di giudizio è la morte civile del calcio, perché alimenta i retropensieri. Ogni volta che ci sono episodi, il Napoli resta penalizzato”, ha poi concluso Carlo Alvino parlando dello scontro a distanza tra Napoli e Inter.