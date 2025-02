Osimhen, 80MLN per convincere il Napoli: il giocatore ha detto sì

L’impressione è che se anche il calciomercato è finito, il nome di Victor Osimhen troverà sempre il modo di prendersi la scena.

Sarebbe preferibile lo facesse grazie alle sue gesta in campo, ma il nigeriano farebbe parlare di sé più per quello che accade fuori ma soprattutto nel calciomercato. Basti pensare che nonostante il prestito al Galatasaray, l’ex numero 9 del Napoli starebbe già pensando a dove giocherà nella prossima stagione, visto che proprio in questi giorni avrebbe presto quest’importante decisione.

Osimhen sarebbe stato inevitabilmente stimolato da una ricca offerta contrattuale, che lo spingerà a parlare con il Napoli che non sembrerebbe voglia smuoversi di un centimetro: per l’eroe dell’ultimo scudetto vuole almeno 80 milioni di euro.

80MLN per convincere il Napoli: Osimhen ha trovato squadra

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che con ogni probabilità al termine di questa stagione lascerà il Galatasaray per fare ritorno a Napoli, non per rimanerci ma per prendere le sue ultime cose ed andare via una volta e per tutte.

Il nigeriano potrebbe anche tornare in Turchia, ma stando alle ultime notizie avrebbe trovato una nuova squadra pronta a riempirlo di oro. In questi giorni sarebbe anche arrivata una prima ufficiosa offerta agli agenti di Osimhen, che hanno immediatamente avvisato il loro assistito che si è detto entusiasta della possibilità di provare questa nuova esperienza in carriera. Da capire adesso se ci saranno margini di trattativa con il Napoli, disposto a lasciar partire il nigeriano a patto che però vengano accontentate le sue richieste.

Considerato chi si starebbe facendo avanti per Osimhen, l’impressione è che alla fine De Laurentiis i tanto bramati 80 milioni di euro per il suo (ex) attaccante. Stando ai colleghi di Cronache di Napoli, infatti, l’Al-Ahli potrebbe affondare il colpo decisivo per il nigeriano nel prossimo calciomercato estivo, sessione dove comunque ci sarà parecchia concorrenza per il giocatore.

Maxi offerta ad Osimhen: ha già detto si

Potrebbe finire nel mirino del Manchester United o diventare il nuovo numero 9 dell’Arsenal, ma Victor Osimhen potrebbe spingere per diventare un nuovo giocatore dell’Al-Ahli, club saudita nel quale giocano, fra gli altri, vecchie conoscenze della Serie A come Frank Kessié e Demiral.

Il tutto perché il club del fondo PIF avrebbe presentato all’attaccante nigeriano un’offerta da 30 milioni di euro l’anno, ovvero il doppio rispetto a quanto non guadagna adesso da giocatore del Galatasaray. Difronte ad una cifra del genere dire no è praticamente impossibile, ma il tutto dipenderà molto dalle ambizioni dello stesso Osimhen, che all’età di 27 anni potrebbe già mettersi da parte per favorire un altro aspetto della sua vita, piuttosto che della sua carriera.