Napoli, Conte sorprende tutti con una novità di formazione – SKY

Dopo la sconfitta dell’Inter a Firenze, il Napoli è da solo in testa alla classifica ed ha la possibilità di allungare già a partire da domani.

Vincere contro l’Udinese significherebbe mandare un segnale importante alla concorrenza, rassegnatasi oramai all’idea di dover concorrere proprio con i partenopei fino all’ultima giornata di questo campionato per il tricolore. A fronte di questo Antonio Conte avrebbe intenzione di schierare al Maradona la sua formazione migliore, composta dagli uomini dei quali si fida di più e che in questa stagione gli hanno dato un certo tipo di sicurezza.

Eppure, nonostante questo, il salentino avrebbe in mente una clamorosa novità di formazione per cogliere impreparato l’allenatore avversario.

Importante novità di formazione del Napoli

Oramai non ci si può più nascondere: il Napoli è la principale pretendente allo Scudetto. Prima all’8 di febbraio, la formazione di Antonio Conte ha domani la possibilità di allungare ancora di più in classifica sull’Inter dopo lo scivolone dei nerazzurri in settimana a Firenze.

Domani al Maradona sarà ospite l’Udinese, avversario tutt’altro che da sottovalutare considerata la qualità della rosa. Il salentino ha messo in guardia i propri giocatori da ogni tipo di pericolo, ma adesso spetterà a loro tradurre in campo tutto il lavoro svolto nel corso della settimana. Come accade da oramai da qualche mese a questa parte, Antonio Conte punterà sempre sui soliti, anche se è prevista un’importante novità di formazione, una di quelle che nessuno si sarebbe aspettato considerata la vasta scelta di giocatori a disposizione.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, contro l’Udinese Juan Jesus potrebbe scendere ancora una volta in campo da titolare, nonostante il salentino potrebbe fare nuovamente affidamento sul difensore più forte della Serie A in questo momento, ovvero Alessandro Buongiorno. Considerato il recente rientro, è meglio evitare ogni forma di forzatura, anche perché il brasiliano in questo mese ha offerto parecchie prestazioni di livello.

Verso Napoli-Udinese: Conte ha fatto le sue scelte

Domani sera il Napoli ospiterà al Maradona l’Udinese di Runjaic, sorpresa di questa Serie A per buona prima parte del campionato. Poi la squadra friulana si è un po’ persa per strada, ma guai a sottovalutarla, nonostante la formazione partenopea sappia come si fa a batterla, vista la vittoria dell’andata.

Questa partita nasconde però una marea di insidie, che Antonio Conte vuole fronteggiare mandando in campo la miglior formazione possibile. Oltre alla sorpresa Juan Jesus, infatti, le altre scelte del salentino sono scontate: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Spinazzola a completare la linea difensiva, McTominay, Anguissa e Lobotka in mediana a supporto del tridente composto da Neres, Lukaku e Politano.