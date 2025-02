Conte-Napoli, è già finita: addio in estate, ma resta in Serie A

Il mancato arrivo di un sostituto Khvicha Kvaratskhelia avrebbe complicato, e non di poco, i rapporti tra Antonio Conte ed il presidente De Laurentiis.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino al termine di questa stagione potrebbe chiudere le proprie valige ed andarsene via a poco meno di 12 mesi dal suo arrivo. Uno scenario del genere avrebbe dell’incredibile, ma l’annuncio arrivato nelle scorse ore ha addirittura svelato la squadra per la quale Antonio Conte potrebbe (e dovrebbe) ferire Napoli ed i suoi tifosi.

Allo stesso tempo, però, in molti credono che difficilmente accadrà una cosa del genere, ma a questo punto fare pronostici è impossibile, conoscendo non solo il salentino, ma anche lo stesso De Laurentiis.

Conte-Napoli, è già finita: lascia e resta in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte, che a sorpresa potrebbe lasciare Napoli al termine di questa stagione. Nulla di deciso ovviamente, ma questa voce starebbe percorrendo velocemente non solo i corridoi di Castelvolturno, ma anche le strade principali della città partenopea.

Cosa potrebbe esserci dietro questa prematura rottura? Con ogni probabilità i mancati rinforzi arrivati in questo calciomercato invernale, giocatori che il salentino riteneva essere fondamentali ma che la società non ha avuto la prontezza e la forza di mettergli a disposizione. Non solo, le dichiarazioni in conferenza di venerdì lasciano un po’ intendere quella che è la visione che Conte ha del club, ed è proprio per questi ed altri motivi che al termine della stagione le strade possano a sorpresa separarsi.

Ad rincarare ulteriormente la dose il collega Antonio Corbo, che questa mattina ha sfruttato le colonne de La Repubblica per parlare di un concreto interesse della Roma per Antonio Conte. Alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, il club giallorosso potrebbe fare questo scherzetto ai rivali napoletani sfruttando anche la figura di Claudio Ranieri.

Svelato dove allenerà Conte nella prossima stagione

A quanto pare la Roma avrebbe messo nel mirino Antonio Conte per la prossima stagione. Alla ricerca di un nuovo allenatore, il club giallorosso potrebbe provare a convincere il salentino a lasciare Napoli per intraprendere questa nuova e stimolante avventura in carriera, non che quella in azzurro non lo sia.

A riportare la notizia il collega de La Repubblica Antonio Corbo, che allo stesso tempo ha riportato che Conte difficilmente farà come Spalletti, non scapperà via. Scudetto o no, il salentino rimarrà comunque alla guida del Napoli anche nella prossima stagione ed in quelli a seguire, con l’intento di riuscire a portare a termine quelli che sono gli obiettivi che si era prefissato all’inizio della sua avventura partenopea.