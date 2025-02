Napoli stregato dall’Udinese: colpo bloccato per 30 milioni

Il calciomercato del Napoli può passare, ancora una volta, dall’Udinese. Già successo in passato, sull’asse Udine-Napoli.

Nella serata di ieri al Diego Armando Maradona è regnata l’insoddisfazione generale di un ambiente che, spingendo verso il sogno Scudetto e come ha sottolineato Antonio Conte, “dimentica” il percorso straordinario che sta mettendo in piedi la squadra che, nella passata stagione, non è riuscita neppure a ottenere il piazzamento europeo.

Tutto è passato dal mercato messo in piedi da Manna e Conte, nell’estate scorsa, così come è passato per il mancato arrivo del sostituto di Kvaratskhelia. Che però vedrà poi, nell’estate prossima, un calciomercato a livelli enormi e che può coinvolgere appunto quello che è il calciatore, dall’Udinese, bloccato per 30 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: il colpo da 30 milioni

Il Napoli non è andato oltre l’1-1 e con tre defezioni importanti in difesa. Queste, hanno visto Mazzocchi fuori ruolo e sul lato mancino, così come Juan Jesus nell’errore sul gol del pareggio dei friulani, che obbligano il Napoli a porsi l’interrogativo di cosa si sarebbe potuto fare nel mercato di “riparazione” che, per ora, ha dimostrato di non aver riparato proprio nulla se si considera l’arrivo di Billing, Scuffet e altri giocatori che rischiano di non vedere il campo per poter dare una mano a Conte e i suoi.

Però poi, per l’estate, le cose cambieranno. E potrebbe arrivare ancora dall’Udinese un colpo importante per il calciomercato del Napoli.

Si tratta di una nuova alternativa in avanti, al posto probabilmente di Simeone e Raspadori, per alternarlo a Romelu Lukaku. Si tratta di Lorenzo Lucca, calciatore sul quale sarebbero rimasti “stregati” a prescindere da ieri, i dirigenti partenopei. Così come le big d’Italia e qualche club in Europa – basti pensare che è stato preso anche all’Ajax prima del suo ritorno in Italia -, che tenteranno il colpo a fine anno assieme appunto al Napoli, che vuole anticipare la forte concorrenza per Lorenzo Lucca.