Napoli, Manna vola in Olanda: affare programmato per giugno

Dopo un calciomercato invernale povero e deludente, il Napoli ha intenzione di farsi perdonare da Antonio Conte ed i suoi tifosi nel prossimo.

La dirigenza partenopea starebbe già lavorando su questo, dato che nella serata di oggi il direttore sportivo Giovanni Manna è atteso in Olanda per assistere ad una delle partite di playoff dell’Europa League. Non si tratta assolutamente di viaggio di piacere, anzi, è di lavoro, visto che il dirigente azzurro osserverà più da vicino quello che è uno dei grandi obiettivi del Napoli per la prossima estate, affare che non è da escludere possa essere anche già stato programmato.

Napoli in Olanda per chiudere l’affare

Il Napoli affronterà questa seconda parte di stagione con gli uomini praticamente contati. Il non aver messo a disposizione di Antonio Conte un nuovo difensore centrale ed un sostituto all’altezza di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe avere delle conseguenze importanti nella cosa allo scudetto per la squadra partenopea.

Quello che è fatto è fatto, bisogna andare avanti così e risolvere i problemi direttamente nella prossima estate, per la quale il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe anche già lavorando. Stando alle ultime notizie, infatti, il dirigente partenopeo è atteso questa sera in Olanda per osservare più da vicino uno dei nomi che più interessano al Napoli in vista dell’anno che verrà, giocatore per il quale potrebbe essere addirittura registrato un tentativo concreto nelle prossime settimane, se non già stasera. Il tutto dipenderà molto dalla strategia operativa programmata da Manna, che per volare in Olanda ha mandato un segnale chiaro: vuole portare questo giocatore in azzurro.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi turchi di Daily Sabah, in occasione di AZ Alkmaar-Galatasaray il direttore sportivo del Napoli sarà personalmente in Olanda per osservare il classe 2000 dei turchi Baris Alper Yilmaz, giocatore che sarebbe stato proposto dal club di Istanbul come contropartita tecnica nell’affare Victor Osimhen.

Il Napoli anticipa addirittura la concorrenza

La presenza di Manna in Olanda potrebbe permettere al Napoli di anticipare la concorrenza per Baris Alper Yilmaz. Il classe 2000 del Galatasaray, infatti, sarebbe un profilo super seguito in Europa, più nello specifico in Serie A, considerato l’interesse di un altra grande del nostro campionato.

Come raccontano i colleghi di Daily Sabah, infatti, anche la Lazio sarebbe sulle tracce di Yilmaz, il cui cartellino dovrebbe valere ad oggi all’incirca 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, cifra destinata inevitabilmente a salire, soprattutto nel momento in cui il ragazzo dovesse continuare ad avere prestazioni di un certo livello.